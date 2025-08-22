Android Canary, la nuova funzione consente di fare uno screenshot aggiungendo il link

L'ultima versione di Android Canary offre la possibilità di aggiungere URL agli screenshot condivisi. Non è una vera e propria novità, dato che Google aveva annunciato di star lavorando a questa funzionalità da Android 14. Tuttavia, pare che l'attesa sia finalmente finita.
La nuova funzione
I colleghi di Android Authority hanno individuato questa funzione nella versione 2508 di Android Canary. Si tratta di una novità davvero utile, dato che permette di fare uno screenshot allegando allo stesso tempo anche il link. Se ad esempio volete condividere un video o un articolo, toccando il pulsante di condivisione potrete scegliere anche di allegare un link web allo screenshot. Troverete infatti l'opzione "Includi link". Questa aggiunta avviene automaticamente, quindi gli utenti non dovranno dapprima copiare l'URL.
Al momento in cui scriviamo, e secondo quanto confermato dalla testata, questa funzionalità è supportata da Google Chrome, Telegram e YouTube, ma probabilmente verrà estesa a molte altre applicazioni. Insomma, è una piccola novità che permette di risparmiare tempo, senza dover copiare e condividere separatamente l'URL. Ovviamente vi aggiorneremo per maggiori informazioni, in particolare sulla futura disponibilità ufficiale.
Altre novità
Nel frattempo, è disponibile Android 16 QPR2 Beta 1 con altre novità utili e interessanti. Tra queste troviamo la modalità scura forzata e le icone a tema, in grado di adattarsi automaticamente al launcher esistente, fornendo uno stile monocromatico e coerente con il tema scelto. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Android Canary è un nuovo canale beta che ha sostituito a tutti gli effetti il programma precedente, ovvero Developer Preview.
Gli sviluppatori possono quindi accedere in anticipo alle varie funzionalità, stavolta in modo più fluido e senza imbattersi in limitazioni. Questo canale permette infatti di testare le nuove API e le novità del sistema operativo attraverso un flusso continuo di aggiornamenti OTA nel corso dell'anno.