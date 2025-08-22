Android Canary, la nuova funzione consente di fare uno screenshot aggiungendo il link

Questa piccola novità permette di risparmiare tempo, dato che gli utenti non devono più copiare e condividere manualmente l'URL. L'aggiunta, in questo caso, sarà automatica.

L'ultima versione di Android Canary offre la possibilità di aggiungere URL agli screenshot condivisi. Non è una vera e propria novità, dato che Google aveva annunciato di star lavorando a questa funzionalità da Android 14. Tuttavia, pare che l'attesa sia finalmente finita.

La nuova funzione I colleghi di Android Authority hanno individuato questa funzione nella versione 2508 di Android Canary. Si tratta di una novità davvero utile, dato che permette di fare uno screenshot allegando allo stesso tempo anche il link. Se ad esempio volete condividere un video o un articolo, toccando il pulsante di condivisione potrete scegliere anche di allegare un link web allo screenshot. Troverete infatti l'opzione "Includi link". Questa aggiunta avviene automaticamente, quindi gli utenti non dovranno dapprima copiare l'URL. La condivisione degli screenshot con URL (Fonte: Android Authority) Al momento in cui scriviamo, e secondo quanto confermato dalla testata, questa funzionalità è supportata da Google Chrome, Telegram e YouTube, ma probabilmente verrà estesa a molte altre applicazioni. Insomma, è una piccola novità che permette di risparmiare tempo, senza dover copiare e condividere separatamente l'URL. Ovviamente vi aggiorneremo per maggiori informazioni, in particolare sulla futura disponibilità ufficiale. Android 16 introduce la dark mode forzata e le icone a tema