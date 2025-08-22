Spotify amplia le integrazioni musicali con Instagram: ecco tutte le nuove funzioni

Spotify ha introdotto nuove integrazioni con Instagram, progettate per rendere la condivisione musicale più immediata e coinvolgente. Tra le novità principali spiccano le anteprime audio nelle Instagram Stories e la condivisione musicale in tempo reale tramite Instagram Notes, strumenti pensati per portare l'esperienza musicale a un livello superiore e facilitare l'interazione tra amici e follower. Queste novità consentono agli utenti di esprimere le proprie preferenze sonore e scoprire nuovi brandi anche in maniera innovativa. Le due nuove funzioni aumentano, inoltre, la cooperazione tra due piattaforma tra le più utilizzate a livello globale e che bene si sposano nell'uso quotidiano.

I dettagli dell'anteprima musicale nelle storie Con le anteprime audio nelle Storie, ogni volta che un utente condivide una traccia da Spotify, un breve clip audio viene automaticamente incluso. Questo permette ai destinatari di ascoltare un assaggio della canzone direttamente nella storia, senza dover aprire Spotify subito. Spotify aumenta i prezzi dell'abbonamento Premium: rincari in arrivo in Europa e altre regioni Inoltre, è possibile toccare lo sticker musicale per aprire il brano completo su Spotify oppure visualizzare i dettagli della traccia, esplorare i Reels collegati e salvare il brano direttamente nella propria playlist di brani preferiti. La procedura è semplice: basta condividere il brano nelle Storie e il sistema genera automaticamente l'anteprima audio, offrendo un collegamento diretto a Spotify