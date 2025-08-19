Spotify lancia le transizioni personalizzate: puoi gestire la tua playlist come un vero DJ

Spotify ha annunciato una nuova funzione che permetterà agli utenti Premium di creare playlist ancora più personalizzate e professionali. Si tratta delle transizioni personalizzate, una novità che consente di aggiungere passaggi fluidi tra un brano e l'altro, con opzioni automatiche o completamente personalizzabili.

Per utilizzare la funzione basta aprire una playlist e selezionare il pulsante "Mix" dalla toolbar. Da lì è possibile scegliere tra vari stili di transizione preimpostati, come fade, rise o blend, oltre a regolare parametri aggiuntivi come volume, EQ ed effetti. L'interfaccia mostra anche l'onda sonora e i beat di ogni traccia.