xAI testa nuove AI companion: in arrivo dei dottori virtuali e un complottista

Secondo un'inchiesta di 404 Media, nel codice del sito di Grok, l'AI sviluppata da xAI, sono stati individuati riferimenti a nuove identità digitali in arrivo . Tra queste figurano bot "sicuri" come l'amico leale, l'aiutante per i compiti, un dottori virtuale e un terapista. Sebbene apparentemente innocue, queste opzioni sollevano dubbi sull'affidabilità di un'intelligenza artificiale nel fornire consigli medici o di salute mentale .

La società xAI, strettamente collegata a X (ex Twitter), sta lavorando a una serie di nuove AI companion personas, ovvero assistenti virtuali con personalità specifiche . L'obiettivo è rendere l'interazione con i chatbot più coinvolgente, ma alcune delle scelte in fase di sviluppo stanno sollevando preoccupazioni.

xAI: massima attenzione al bot complottista

Tuttavia, è la presenza di altre personalità in fase di test a destare maggiore allarme. Tra queste vi è un "Conspiracy Theorist", descritto come un bot dalla voce "esaltata e selvaggia", intriso di teorie complottiste prese da forum come 4chan e video di Infowars. Il modello è stato progettato per esprimere sospetti su qualsiasi cosa e per coinvolgere gli utenti con domande assurde, rischiando di amplificare la disinformazione.

Ancora più controversa è la bozza di un comico "unhinged", il cui prompt invita a generare risposte volutamente estreme, volgari e scioccanti. Una scelta che, se resa pubblica, potrebbe generare critiche e danni reputazionali notevoli - come se non bastassero quelli già avutii -.