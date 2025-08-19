xAI testa nuove AI companion: in arrivo dei dottori virtuali e un complottista

La società xAI, strettamente collegata a X (ex Twitter), sta lavorando a una serie di nuove AI companion personas, ovvero assistenti virtuali con personalità specifiche. L'obiettivo è rendere l'interazione con i chatbot più coinvolgente, ma alcune delle scelte in fase di sviluppo stanno sollevando preoccupazioni.
Secondo un'inchiesta di 404 Media, nel codice del sito di Grok, l'AI sviluppata da xAI, sono stati individuati riferimenti a nuove identità digitali in arrivo. Tra queste figurano bot "sicuri" come l'amico leale, l'aiutante per i compiti, un dottori virtuale e un terapista. Sebbene apparentemente innocue, queste opzioni sollevano dubbi sull'affidabilità di un'intelligenza artificiale nel fornire consigli medici o di salute mentale.
xAI: massima attenzione al bot complottista
Tuttavia, è la presenza di altre personalità in fase di test a destare maggiore allarme. Tra queste vi è un "Conspiracy Theorist", descritto come un bot dalla voce "esaltata e selvaggia", intriso di teorie complottiste prese da forum come 4chan e video di Infowars. Il modello è stato progettato per esprimere sospetti su qualsiasi cosa e per coinvolgere gli utenti con domande assurde, rischiando di amplificare la disinformazione.
Ancora più controversa è la bozza di un comico "unhinged", il cui prompt invita a generare risposte volutamente estreme, volgari e scioccanti. Una scelta che, se resa pubblica, potrebbe generare critiche e danni reputazionali notevoli - come se non bastassero quelli già avutii -.
Nonostante le polemiche, xAI continua a puntare sui companion
Finora xAI ha già rilasciato quattro companion AI: Ani, un personaggio anime civettuolo; Rudy e la sua versione "Bad Rudy", un panda combinaguai; e Valentine, una variante maschile di Ani.
Tuttavia, l'introduzione di bot con inclinazioni complottiste o comportamenti disturbanti potrebbe compromettere la credibilità del progetto, soprattutto considerando che xAI è già stata esclusa da alcune gare governative a causa di episodi di propaganda estremista diffusa dai suoi sistemi. Nonostante le polemiche, l'azienda di Elon Musk continua a puntare forte sull'AI come principale fonte di entrate future, con miliardi già investiti in infrastrutture e datacenter.