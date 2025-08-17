L’IA di Elon Musk arriva sul Play Store italiano: Grok è finalmente disponibile per Android

Dopo settimane di attesa e una disponibilità inizialmente limitata agli Stati Uniti, xAI ha annunciato che l'app ufficiale di Grok è finalmente arrivata anche in Italia su dispositivi Android. Si tratta di un passo significativo che consente anche agli utenti italiani di accedere direttamente a uno degli strumenti di intelligenza artificiale più discussi del momento, sviluppato dall'azienda di Elon Musk e già protagonista di polemiche a livello internazionale.

L'app può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store, eliminando la necessità di ricorrere a workaround o all'utilizzo della versione web integrata nel social network X.