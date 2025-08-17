L’IA di Elon Musk arriva sul Play Store italiano: Grok è finalmente disponibile per Android

Dopo settimane di attesa e una disponibilità inizialmente limitata agli Stati Uniti, xAI ha annunciato che l'app ufficiale di Grok è finalmente arrivata anche in Italia su dispositivi Android. Si tratta di un passo significativo che consente anche agli utenti italiani di accedere direttamente a uno degli strumenti di intelligenza artificiale più discussi del momento, sviluppato dall'azienda di Elon Musk e già protagonista di polemiche a livello internazionale.
L'app può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store, eliminando la necessità di ricorrere a workaround o all'utilizzo della versione web integrata nel social network X.
Che tipo di esperienza offre Grok?
L'esperienza proposta ricalca quella già disponibile all'estero: un chatbot avanzato capace di interagire tramite risposte testuali e vocali, supporto alla generazione di immagini con Grok Image - inclusa la controversa modalità Spicy - e persino la possibilità di trasformare rapidamente un'immagine statica in un breve video animato.
In più, la versione Android disponibile in Italia integra alcune delle funzionalità introdotte con Grok 4, tra cui una significativa riduzione della latenza nelle risposte e cinque nuove voci per l'interazione vocale, pensate per rendere il dialogo più naturale e personalizzato. Il debutto nel nostro Paese avviene in un momento cruciale: da un lato Musk continua a descrivere Grok come l'intelligenza artificiale "più intelligente mai creata", dall'altro non mancano controversie legate alla generazione di contenuti estremisti o non adatti a tutti.
Come iniziare ad usarlo e strategie
Per iniziare a utilizzare l'app è sufficiente effettuare il login con un account X, o Gmail, o crearne uno nuovo anche via email. Resta da capire se tutte le funzionalità saranno accessibili gratuitamente anche in Italia, o se alcune saranno riservate agli abbonati dei vari piani a disposizione.
Con il lancio nel nostro Paese, Grok compie un ulteriore passo verso la sua espansione globale. Le incognite non mancano, dalle prospettive di integrazione con le auto Tesla fino al futuro della modalità Spicy, ma appare chiaro che Musk punti a rafforzare la propria posizione in un settore sempre più competitivo.