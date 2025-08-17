eFootball potrebbe essere in arrivo anche su Nintendo Switch 2

La conversione di eFootball di Konami potrebbe essere in sviluppo per Nintendo Switch 2, stando ad alcuni riferimenti ritrovati nei file dell'ultimo aggiornamento del gioco per le altre piattaforme. Si tratterebbe di una grossa novità, vista l'assenza della serie dalle console di Nintendo.
Per chi non lo conoscesse, eFootball è l'ultima evoluzione delle serie calcistiche dell'editore giapponese, dopo Winning Eleven e Pro Evolution Soccer, in circolazione dal 1996. Il nuovo nome fu lanciato nel 2021, con il passaggio al modello free-to-play e la maggiore enfasi sul gioco online. eFootball non è mai arrivato su Nintendo Switch.
Ritrovamenti
La lunga assenza della serie dall'hardware Nintendo potrebbe finalmente giungere al termine, secondo il dataminer e utente di Twitter Durandil67.
Mentre analizzava l'ultima versione di eFootball, pubblicata il 14 agosto come parte dell'aggiornamento della stagione 2026, Durandil67 si è reso conto che l'enum della piattaforma del gioco ora include una voce che non era presente nella build precedente. Il valore, etichettato "NOZ", è probabilmente un riferimento al nome in codice di Nintendo Switch 2, Ounce ("oz" è un'abbreviazione di oncia, l'unità di misura), che era trapelato originariamente nell'ottobre 2024 e da allora è stato confermato attraverso vari altri lavori di datamining.
C'è da dire che l'elenco comprende anche un riferimento a Nintendo Switch. Visto però che eFootball non è mai arrivato sulla console precedente, potrebbe significare che anche Nintendo Switch 2 potrebbe rimanere a secco del gioco. Semplicemente, Konami potrebbe stare valutando le opzioni di conversione, ma non è detto che arrivi al dunge. Per inciso, il riferimento a Nintendo Switch conteneva il prefisso AM, lo stesso delle versioni iOS e Android. Quindi all'epoca si immaginò che dovesse essere una conversione della versione mobile.
Il riferimento a Nintendo Switch 2 riporta invece il prefisso CS, che dovrebbe indicare "console". Insomma, nel caso sarebbe una conversione delle versioni console.
Chiaramente è giusto precisare ancora che siamo di fronte a voci e speculazioni e che, per adesso, non c'è niente di confermato.