eFootball potrebbe essere in arrivo anche su Nintendo Switch 2

Per chi non lo conoscesse, eFootball è l'ultima evoluzione delle serie calcistiche dell'editore giapponese, dopo Winning Eleven e Pro Evolution Soccer, in circolazione dal 1996. Il nuovo nome fu lanciato nel 2021, con il passaggio al modello free-to-play e la maggiore enfasi sul gioco online. eFootball non è mai arrivato su Nintendo Switch.

Ritrovamenti

La lunga assenza della serie dall'hardware Nintendo potrebbe finalmente giungere al termine, secondo il dataminer e utente di Twitter Durandil67.

Mentre analizzava l'ultima versione di eFootball, pubblicata il 14 agosto come parte dell'aggiornamento della stagione 2026, Durandil67 si è reso conto che l'enum della piattaforma del gioco ora include una voce che non era presente nella build precedente. Il valore, etichettato "NOZ", è probabilmente un riferimento al nome in codice di Nintendo Switch 2, Ounce ("oz" è un'abbreviazione di oncia, l'unità di misura), che era trapelato originariamente nell'ottobre 2024 e da allora è stato confermato attraverso vari altri lavori di datamining.

C'è da dire che l'elenco comprende anche un riferimento a Nintendo Switch. Visto però che eFootball non è mai arrivato sulla console precedente, potrebbe significare che anche Nintendo Switch 2 potrebbe rimanere a secco del gioco. Semplicemente, Konami potrebbe stare valutando le opzioni di conversione, ma non è detto che arrivi al dunge. Per inciso, il riferimento a Nintendo Switch conteneva il prefisso AM, lo stesso delle versioni iOS e Android. Quindi all'epoca si immaginò che dovesse essere una conversione della versione mobile.

Il riferimento a Nintendo Switch 2 riporta invece il prefisso CS, che dovrebbe indicare "console". Insomma, nel caso sarebbe una conversione delle versioni console.

Chiaramente è giusto precisare ancora che siamo di fronte a voci e speculazioni e che, per adesso, non c'è niente di confermato.