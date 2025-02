eFootball collabora con Lamine Yamal e introduce varie novità nel videogioco

Konami ha annunciato che Lamine Yamal - stella nascente dell'FC Barcelona e della nazionale spagnola - si è unito al roster di eFootball ed brand ambassador. La sua collaborazione garantisce esclusivi contenuti in-game, promozioni e molto altro ancora.

Yamal ha 17 anni ed è uno dei più giovani e promettenti giocatori del calcio moderno, come spiega Konami in un comunicato stampa ufficiale. L'editore ha anche pubblicato un trailer speciale che "mostra il viaggio di Yamal e i suoi propositi come ambasciatore di eFootball". Potete vederlo poco sotto.