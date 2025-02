Sony risponde con forza alla causa legale di un ex-Bungie licenziato, pubblicando i suoi ambigui messaggi

Sony ha ora risposto per la prima volta . Il detentore della piattaforma PlayStation ha pubblicato una serie di messaggi di testo che, a suo dire, provano la condotta scorretta per cui Barret è stato licenziato.

Poco prima di Natale l'ex director di Bungie per Destiny 2 e Marathon, Chris Barrett , ha intentato una causa contro Sony Interactive Entertainment , citando in giudizio l'azienda per oltre 200 milioni di dollari. Il director di Bungie ha affermato che l'accusa di Sony era una "messinscena" volta a negargli i molti milioni che gli erano dovuti in seguito all'acquisizione nel 2022, dopo 25 anni di carriera presso lo studio.

I dettagli sullo scontro tra Sony e Barrett

Presentando un documento di 128 pagine che essenzialmente, riga per riga, confuta le affermazioni di Barrett, Sony chiaramente è pronta per combattere legalmente.

Nel documento si legge che, secondo Sony, Barrett è stato licenziato lo scorso marzo a seguito di reclami da parte delle risorse umane e di un'indagine che avrebbe rivelato che Barrett avrebbe "preso di mira un'impiegata di livello inferiore con cui non lavorava direttamente, inizialmente ha intrapreso una conversazione amichevole e ha progressivamente oltrepassato i limiti con l'impiegata facendo riferimenti al suo aspetto fisico o esprimendo il suo interesse per lei dal punto di vista sentimentale. Barrett ha cercato di creare un livello di intimità non professionale con le sue vittime".

E anche "Dopo appena tre settimane di permanenza della Vittima 5 presso Bungie, Barrett l'ha chiamata a tarda sera, mentre era ubriaco, e le ha raccontato dettagli intimi della sua vita privata e le ha chiesto chi frequentasse e quale fosse il suo 'tipo'. Quella sera le ha inviato una richiesta di amicizia su Instagram, che lei non ha accettato".

Gli avvocati di Barrett hanno risposto affermando che i messaggi sono presi fuori contesto: "Sony continua a scegliere in modo disonesto i messaggi di testo e le presunte conversazioni e a fare dichiarazioni non supportate e conclusive per diffamare Christopher e giustificare il suo licenziamento per evitare di pagargli quanto dovuto in base ai suoi accordi di lavoro. È significativo che Sony non includa i messaggi di testo completi come allegati, o il contenuto completo di queste conversazioni, e nulla nella risposta di Sony fornisce una base legale o fattuale legittima per licenziare Christopher per giusta causa."

"Christopher è fiducioso che quando saranno presentate tutte le prove, sarà chiaro che Sony ha messo in atto un piano per privarlo del suo ruolo e dei premi azionari che si è guadagnato per i suoi 25 anni di fedele servizio all'azienda." Secondo le stime, Barrett avrebbe dovuto ricevere 84 milioni di bonus.