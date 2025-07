Il wireless fight stick di PlayStation ha ora un trailer, periodio di uscita e un nome: FlexStrike

Sarà disponibile nel 2026 ma sarà possibile vederlo dal vivo al Fight Stick Museum e presso lo stand di Arc System Works durante l'EVO 2025 che avrà luogo dall'1 al 3 di agosto a Las Vegas, Nevada. Il prezzo non è ancora noto e nella confezione è presente anche una borsa per il trasporto.

Sony ha ripresentato il suo nuovo wireless fight stick per PC e PlayStation, precedentemente noto come Project Defiant, e ora ufficialmente chiamato FlexStrike .

Il video di FlexStrike

FlexStrike è il primo fight stick di Sony e si può connettere con il cavo USB o con PlayStation Link in formato wireless. Dispone di tutti i pulsanti del controller di Sony per PS5 e una levetta con sistema di movimento personalizzabile: potete impostare una griglia d'azione a forma quadrata, circolare od ottagonale, cambiando una piccola componente nella parte bassa del dispositivo.

Viene poi indicato che su PS5, FlexStrike permette di usare l'USB PlayStation Link per collegare due fight stick in contemporanea alla console. Inoltre, è possibile tenere anche il controller DualSense connesso nello stesso momento per poter navigare più facilmente nei menù tra un match e il successivo.

FlexStrike propone anche il touchpad e dispone di svariate opzioni di personalizzazione, ad esempio bloccando il layout ed evitando il rischio di inserire input accidentali durante uno scontro in un picchiaduro. Se usate anche dispositivi come Pulse Elite e Pulse Explore collegati a PS5 con PlayStation Link in contemporanea con FlexStrike.

Nel video di FlexStrike potete anche vedere alcune scene di combattimento di Marvel Tokon: Fighting Souls.