Gabe Newell di Valve ci dice la differenza tra noi e i miliardari

In tale occasione, Newell ha spiegato in poche parole qual è la differenza tra tutti noi e miliardari .

Le parole di Newell sui miliardari

Durante l'intervista, a Newell è stato chiesto qual è la differenza tra gli i più ricchi imprenditori al mondo e tutti gli altri. Il dirigente ha risposto: "C'è questa cosa chiamata survival bias, ovvero se studi le persone di una certa categoria, non realizzi che solo perché loro condividono una caratteristica non significa che il vero fattore discriminante è stata la causalità".

Newell non ritiene di poter accreditare il proprio successo a caratteristiche personali speciali che altri non hanno, ma a suo dire è stato molto semplicemente "molto fortunato", non solo in termini di scelte compiute ma anche in termini di persone che lo circondavano e che lo hanno aiutato. Cita nello specifico Neil Konzen, Doug Klunder e Jeff Harbers (tutti vecchi impiegati di Microsoft come Newell) e altre figure note del settore.

Ovviamente, anche se può essere vero che c'è una buona dose di fortuna, Newell ha saputo investire sulle giuste idee e ha creato per primo un enorme mercato digitale, qualcosa che su console ha richiesto molti anni in più. Certo, Valve ha anche fallito di tanto in tanto, ma nel complesso è una delle storie di maggior successo nel nostro mercato.

Con i guadagni, Newell ha anche fondato una compagnia di neuroscienze chiamata Starfish e una organizzazione di esplorazione oceanica chiamata Inkfish.

Segnaliamo infine che lo spostamento dei saldi autunnali di Steam non penalizzerà il Black Friday, afferma Valve.