Il trailer di Gen V Stagione 2 ci fa capire che in pratica è un The Boys 4.5: l'uscita non è troppo lontana

Gen V tornerà con una Stagione 2 molto attesa e il nuovo trailer ci fa capire che, in pratica, è una sorta di The Boys 4.5. Vediamo il filmato e ricordiamo la data di uscita, non troppo lontana.