The Boys: Stagione 5 si avvicina, con un aggiornamento promettente sulla produzione dall'autore

La conduzione contemporanea dei due progetti dimostra come Amazon Prime Video stia investendo in maniera considerevole sul franchise, che evidentemente rappresenta una risorsa molto importante per la piattaforma anche nel prossimo futuro.

In un recente messaggio pubblicato su X, Kripke ha riferito che "La Stagione 5 è a metà delle riprese", confermando così che la produzione della nuova stagione prosegue praticamente in contemporanea con quella della Stagione 2 dello spin-off Gen-V , che dovrebbe essere ancora più vicino al completamento.

Lo showrunner Eric Kripke ha pubblicato un aggiornamento sulla produzione di The Boys: Stagione 5 , i cui lavori evidentemente stanno procedendo a gonfie vele portandoci ogni giorno più vicini all'uscita, considerando che ci troviamo praticamente a metà dell'opera.

Produzione a pieno regime

Sapere che The Boys: Stagione 5 procede piuttosto spedito e si trova a circa metà della produzione risulta peraltro piuttosto sorprendente se si pensa anche ai tempi solitamente molto lunghi che questa serie richiede, con vari casi di posticipi e spostamenti emersi in precedenza.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerando che le riprese, in base a quanto riferito, sono iniziate alla fine del 2024, il fatto che siano già a metà significa una notevole velocità anche rispetto agli standard soliti di The Boys, con la Stagione 5 che sembra dunque rispettare il tabellino di marcia imposto dalla produzione.

La storia della Stagione 5 di The Boys proseguirà direttamente dallo sconvolgente finale della Stagione 4, e se non ci siete ancora arrivati evitate di leggere quanto segue perché ovviamente rappresenta spoiler.

Il finale della Stagione 4 ha visto un'America ormai in balia di Patriota, con la Vought che sostanzialmente ha preso il controllo del governo il quale ha imposto la legge marziale, sostenuta in questo caso da un esercito di super-eroi (per così dire).

Con la squadra dei protagonisti allo sbando e catturata dalle forze speciali, mentre Billy Butcher prosegue con la sua missione in solitaria che punta al recupero di un virus dal potenziale enorme, è difficile capire come potrà proseguire la vicenda, in quella che Kripke ha descritto "la nostra versione dell'apocalisse".

Tempo fa, abbiamo visto una prima foto da The Boys: Stagione 5 pubblicata da Karl Urban, ma a parte quello ancora non è stato diffuso nulla di ufficiale.