Vought Rising è un prequel di The Boys con Soldatino e Stormfront, annunciato al Comic-Con

Durante il San Diego Comic-Con 2024 è stato annunciato Vought Rising, un prequel di The Boys con Soldatino e Stormfront ambientato negli anni '50, che pare attingerà alle atmosfere e ai temi dell'epoca spaziando dal cinema di Judy Garland alle politiche di Joseph McCarthy.

Naturalmente Jensen Ackles riprenderà il ruolo di Soldatino e Aya Cash quello di Stormfront, tuttavia per il momento i dettagli sono pochi: lo show è attualmente in fase di scrittura e racconterà la nascita e l'ascesa della Vought, ma per l'uscita bisognerà attendere un po'.

Il grande successo ottenuto finora da The Boys, che trovate sulla piattaforma streaming Prime Video anche con tutti gli episodi della quarta stagione, ha dunque contribuito alla nascita di un secondo progetto parallelo dopo Gen V.