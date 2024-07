Catwoman nel cosplay di lindsayrileycosplay ci incanta con il suo sguardo felino

Il mondo di The Batman continua a espandersi e dopo il film è il momento del Pinguino. Pare però che l'universo DC voglia trovare spazio per altri personaggi e uno dei più amati e già introdotti è Catwoman. Non sappiamo se avrà una propria serie TV, ma il personaggio è certamente sempre nei pensieri dei fan, come dimostra il cosplay di Catwoman realizzato da lindsayrileycosplay.

Catwoman è una dei "cattivi" di Batman, ma in qualità di ladra non è esattamente malvagia e, soprattutto, ha uno strano rapporto con il Cavaliere Oscuro, che la rende amica o nemica a seconda della situazione. Si tratta per certo di una situazione perfetta per una serie TV.