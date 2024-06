Catwoman nel cosplay di sunnysalina si impegna per essere fedele in ogni dettaglio

L'universo dei supereroi DC è composto da tanti microcosmi che a propria volta includono tanti personaggi, tra eroi e malvagi. Nel mondo di Batman, ad esempio, troviamo la ladra Catwoman, che pur essendo una dei "cattivi" spesso si ritrova ad aiutare anche i buoni. I cosplay non fanno però distinzioni morali e ricreato tutti i personaggi, come possiamo vedere in questo cosplay di Catwoman realizzato da sunnysalina.

Catwoman è uno dei personaggi più famosi, spesso presente a fianco di Batman. Ha anche ricevuto un proprio film dedicato nel 2004, diretto da Pitof e interpretato da Halle Berry. Purtroppo non si è rivelato di particolare qualità. Il personaggio ha però avuto spazio anche a livello animato, in più pellicole.