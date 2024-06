Nintendo World Championships: NES Edition, abbiamo provato ad essere dei Piccoli grandi maghi dei videogames!

La competizione era organizzata da Nintendo e rappresentava un'occasione unica per i giocatori di dimostrare le proprie abilità su alcuni dei giochi più popolari dell'epoca . I partecipanti giocavano su una speciale cartuccia NES, creata appositamente per il torneo, che includeva versioni modificate di tre giochi: Super Mario Bros., Rad Racer e Tetris, anche se il film si concludeva con Super Mario Bros. 3, per un'altra geniale intuizione del reparto marketing della grande N che approfittò del film e del torneo per lanciare il suo gioco più importante di sempre. Perlomeno fino a quel momento. La struttura della competizione era semplice ma intensa: ogni giocatore aveva sei minuti e 21 secondi per giocare. Prima dovevano raccogliere 50 monete in Super Mario Bros., poi completare una gara in Rad Racer e infine accumulare il punteggio più alto possibile in Tetris.

Il Nintendo World Championship è stato un evento leggendario nella storia dei videogiochi, considerato uno dei più prestigiosi e iconici tornei di gaming mai organizzati, anche grazie all'innovativo modo che Nintendo ha ideato per comunicarlo al mondo: un film. Il piccolo grande mago dei videogames , infatti, racconta le peripezie di un ragazzino che partì dal suo paesino per raggiungere le ambitissime finali. Il torneo si tenne per la prima volta nel 1990 e fu un tour itinerante attraverso 29 città degli Stati Uniti, concepito per trovare il miglior giocatore di videogiochi del paese andando a setacciare anche le campagne e i sobborghi della vastissima nazione nordamericana.

Cos’è Nintendo World Championship - NES Edition

Annunciato a maggio e pubblicato a stretto giro di posta il 18 luglio 2024, Nintendo World Championship - NES Edition nella sua semplicità è un prodotto davvero complesso da inquadrare: si tratta un po' di una celebrazione dell'omonimo torneo, un po' di un prodotto pensato per i collezionisti (l'ambitissima edizione fisica con la cartuccia dorata in stile NES è andata esaurita in un niente), un po' di un party game, un po' di un gioco competitivo.

Osservandolo in maniera acritica si tratta di una raccolta di veloci sfide (sono più di 150) create sezionando punti specifici di 13 classici per NES. Si va dal raccogliere il primo fungo del mondo 1-1 di Super Mario Bros. all'arrivare in fondo ad un circuito di Exitebike, passando dallo scoppiare i palloni in Balloon Fight allo sconfiggere tutti i nemici di un quadro di The Legend of Zelda.

La struttura sembra spesso quella dei vari minigiochi di WarioWare ispirati ai classici di Nintendo, solo che in questo caso l'obiettivo è quello di eseguire il tutto il più velocemente possibile e il tono non è goliardico e pieno di aglio e puzzette come nella serie dell'antagonista di Mario.

Raggiungere la parte alta della classifica richiederà pazienza e super riflessi

Il cronometro, infatti, è il peggior nemico di Nintendo World Championship - NES Edition. È vero che basta raggiungere l'obiettivo richiesto per completare lo stage, ma solo facendolo entro un tempo determinato si otterrà un buon voto. E se arrivare alla A, con un po' di fatica e manualità, non sembra proibitivo, la S in alcuni casi sembra essere una questione per superuomini, o superdonne ovviamente.

La struttura dei vari minigiochi è fatta per incentivare a riprovare immediatamente la sfida, col fantasma del tempo migliore a pungolarci a fare meglio. E se da soli Nintendo World Championship - NES Edition diventa una sfida personale, quando si gioca in compagnia il tutto diventa sia più divertente ed eccitante, sia più frustrante.