The First Descendant: abbiamo provato la beta del looter shooter a una settimana dall'uscita

Se non avete mai giocato a Warframe in vita vostra, questo problema non vi sfiorerà minimamente e sarete guidati passo dopo passo tra il crafting, le probabilità di ottenimento di determinati oggetti, i livelli di maestria e le attese estenuanti per completare la ricerca di un nuovo personaggio. I Tenno, invece, potrebbero avere una sensazione di déjà-vu così forte da disincentivare il gioco.

Una parte del pubblico di questo gioco, però, continuerà ad avere un problema fondamentale: la somiglianza con Warframe. The First Descendant riesce a creare un'atmosfera di gioco e dei personaggi unici (anche se non originalissimi sul fronte delle abilità), ma i suoi sistemi sono presi di peso dal titolo firmato Digital Extremes e implementati dagli sviluppatori di Nexon.

The First Descendant ha fatto degli importanti passi avanti nel suo percorso di rifinitura in vista dell'uscita fissata per il 2 luglio. La storia spiega molto di più dell'universo narrativo, molti Discendenti (gli eroi giocabili) sono ora protagonisti della narrativa e possono essere incontrati durante l'avventura, le valute e i sistemi di crafting sono più comprensibili e il piano per l'end game è ricco e sfaccettato.

Dal punto di vista del combattimento, l'esperienza si è riconfermata solidissima in quanto sparatutto in terza persona. La grafica è rifinita, gli effetti sonori sono ben fatti e i menù sono comprensibili e navigabili. Resta il problema dello spiegare il reale impatto delle molte modifiche disponibili senza sommergere chi gioca con del testo fitto e microscopico, ma questo è un difetto che quasi tutti gli MMO si portano dietro.

Per The First Descendant, Nexon ha fatto la stessa identica cosa: il personaggio della Guida, che nelle precedenti prove aveva una suadente voce femminile, è stato ridoppiato con l'aggiunta di un filtro robotico e la sua presenza nella campagna è stata rivista di netto. Ora le interazioni con gli altri discendenti e i vari personaggi di Albion (la città fortificata che fa da base hub di gioco) la fanno da padrone e il ruolo del personaggio viene persino messo in discussione piuttosto che accettato come profetico.

Chi ha giocato al primo Destiny al lancio ricorderà le origini del meme conosciuto come "Quel mago viene dalla luna!". Originariamente, infatti, il doppiatore inglese di Spettro, il robottino che accompagna il giocatore spiegando ciò che si incontra, era doppiato da Peter Dinklage che ha messo sul piatto non la migliore delle performance. Vista la pessima ricezione da parte del pubblico, Bungie ha deciso di cambiare doppiatore e di aggiungere un filtro robotico alla voce.

Una progressione familiare

Chi vorrà restare un giocatore free to play di The First Descendant deve prepararsi a grindare parecchio. Il gioco "regala" agli utenti due discendenti (uno dei tre di partenza e Bunny, un personaggio a base di corsa ed elettricità), tutti gli altri vanno guadagnati farmando specifiche attività.

L'animazione per suggellare il passaggio al successivo livello di maestria di The First Descendant è tanto epica quanto inquietante

Ogni personaggio ha dei livelli che sbloccano con la progressione nuove abilità e più spazio per le modifiche (potenziamenti passivi che fanno da fulcro al sistema di creazione della propria built) mentre l'account progredisce tramite i livelli di maestria che si guadagna al raggiungimento di obiettivi cardine.

Per ottenere nuovi discendenti bisogna acquisire quattro componenti per ciascuno tramite speciali casse premio alla fine delle attività di endgame (che approfondiremo a breve) e metterli in sviluppo presso un personaggio, stessa cosa per gli armamenti ultimate, le armi più forti del gioco. Molti discendenti, poi, hanno una versione ultimate più potente acquisibile nello stesso modo, ma con quasi il triplo del grinding per non aprire il portafoglio.

L'unica cosa in cui tutto questo sistema differisce da quello di Warframe è la presenza del bottino (nella forma di armi e componenti) che si ottiene durante il gioco. Questo sistema (dallo schema di colori al funzionamento) è preso da Destiny 2 con armi comuni, non comuni, leggendarie e ultimate, da ottenere attraverso gli incarichi sparsi per il mondo di gioco o come ricompensa per aver completato un'attività difficile.

Le forti similitudini con Warframe continuano nel fatto che le modifiche di personaggi e armi non solo sono l'obiettivo principale di molte missioni (e sono in grado di trasformare completamente un'arma), ma sono anche la chiave per restare al passo con la difficoltà. Questo è un sistema che funziona visto che nuove mod continuano ad arrivare e lo spazio disponibile in ogni arma cresce più la utilizzate.

Questo è l'aspetto di un personaggio portato praticamente al massimo livello disponibile in The First Descendant

Abbiamo passato metà del nostro tempo in un account con tutto sbloccato e portato al livello massimo e metà creando un personaggio da zero: la differenza nel livello di potere è abissale. Le armi sono 100 volte più potenti, i discendenti 10 volte più pieni di risorse e il gioco è 10 volte più difficile. Nexon ha piani ambiziosi per l'endgame di The First Descendant ma temiamo le montagne di grinding necessarie a colmare una voragine di queste dimensioni per quanto riguarda il livello di potere di questo gioco.