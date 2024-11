Un trailer di The First Descendant svela la data di lancio della Stagione 2 e due nuovi personaggi giocabili

Tra le novità troviamo due nuovi Descendant. Il primo ad arrivare sarà Keelen Ayodele , un utilizzatore di elemento Toxic, seguito successivamente da Ines Raya , con abilità a base di elettricità. In programma anche il debutto di Ultimate Sharen , con tanto di missione della storia collegata, che vanterà una nuova skill potenziata con cui può lanciare coltelli a 360°, cooldown più brevi e altri migliorie, come ad esempio l'abilità di evitare le trappole.

Nexon ha svelato i primi dettagli sulla Stagione 2 di The First Descendant , intitolata "Void Cheaser" e pubblicato un trailer spettacolare con un assaggio dei prossimi contenuti in arrivo, che trovate nel player sottostante. C'è anche una data di lancio ufficiale, fissata al 5 dicembre 2024 .

Le altre novità

La Stagione 2 di The First Descendant introdurrà anche una nuova intercept battle contro il "Deep Void", il dungeon Void Vessel dove affronteremo il temibile Dread Armor e una nuova arma ultimate, "Hammer and Anvil", una shootgun che munizioni esplosive.

Nella tabella di marcia inoltre non mancano nuove skin per i personaggi, alcune anche a tema natalizio e per il capodanno lunare cinese. Inoltre, come già confermato nei giorni scorsi gli sviluppatori di Nexon stanno lavorando a una funzionalità a quanto pare chiesta a gran voce dalla community, ovvero la fisica per i seni dei personaggi donna.