A che punto è lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 3? Un aggiornamento da Square Enix

Durante un panel al G-Con 2024 che si è svolto in Corea del Sud pochi giorni fa, i due hanno svelato che la sceneggiatura della storia della Parte 3 è stata già completata e che il titolo è entrato in piena produzione .

Quando esce la Parte 3? Facciamo due calcoli

Hamaguchi e Kitase non si sono sbilanciati su un possibile di uscita, almeno non in questa occasione. In compenso ad aprile era stato suggerito indirettamente il 2027 come anno di uscita, chiaramente da prendere con le pinze.

Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth

Più nello specifico stando alle parole dello stesso Kitase riportate nel libro Ultimania di Final Fantasy 7, lo sviluppo del gioco in totale ha richiesto solo tre anni (è uscito quattro anni dopo la prima parte, ma un anno è stato speso per realizzare il DLC di Yuffie e la versione PS5, più tutte le complicazioni dovute alla pandemia) e spera che la Parte 3 richiederà tempistiche simili. Da qui l'ipotetica uscita nel 2027, salvo imprevisti.

Durante il panel del G-Con, è stata confermata la presenza dell'aeronave in Final Fantasy 7 Remake Parte 3 e di come il team stia lavorando duramente per dare modo ai giocatori di esplorare l'intero mondo di gioco in volo.