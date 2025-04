Final Fantasy 7 Remake Parte 3 continua a progredire: il doppiaggio sembra essere già in corso

Considerando che l'operazione di doppiaggio non è propriamente tra le prime fasi dello sviluppo di un videogioco, si può pensare che i lavori sulla terza parte siano a buon punto, ma queste sono ancora solo supposizioni, per il momento.

In verità la questione è estremamente vaga ancora, ma sembra che l'idea emerga dal fatto che Cody Christian, che presta la voce al protagonista Cloud Strife , stia lavorando in sala di registrazione in questi giorni, facendo proprio pensare alla ripresa del doppiaggio sul gioco.

L'indizio su Parte 3

In effetti, c'è un elemento che collega la questione alla nuova parte del gioco Square Enix, ed è il fatto che la foto di Christian che lo ritrae in sala di registrazione è corredata dalla scritta in sovrimpressione "sono così felice di essere tornato in azione con il mio migliore amico", con un disegno di Cloud ben visibile.



Questo fa pensare che Christian stia nuovamente doppiando il protagonista di Final Fantasy 7 in questo momento, dimostrando che i lavori sulla terza parte del Remake stanno proseguendo.

L'uscita della terza parte di Final Fantasy 7 Remake parte 3 dovrebbe comunque essere ancora piuttosto lontana: secondo quanto riferito dal director Tetsuya Nomura, anche per la terza parte è previsto un ciclo di sviluppo e produzione di circa tre anni, cosa che piazzerebbe l'arrivo della nuova parte nel 2027, considerando l'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth nel 2024.

Ci sarà dunque ancora tempo per tornare a parlarne, ma intanto sembra che i lavori procedano per il meglio. Tempo fa è emerso anche il fatto che la terza parte, probabilmente, non sarà un'esclusiva PlayStation al lancio, mentre di recente c'è stata la conferma dell'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2.