TES 4: Oblivion Remastered mantiene anche un famoso errore nel doppiaggio originale, che ha fatto gioire i fan

Non c'è veramente dubbio sul fatto che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sia una remaster assolutamente fedele all'originale e a ulteriore dimostrazione è emersa anche la segnalazione della presenza di un errore di doppiaggio che è stato replicato precisamente dall'originale, scatenando la gioia dei fan.

Nonostante il grande lavoro effettuato sul fronte grafico, la stessa Bethesda ha chiarito che il titolo in questione è tecnicamente una remaster e non un remake, e anche per questo motivo mantiene intatti tanti elementi curiosi dell'originale, compresi anche alcuni bug.

Tra gli "errori" che sono stati riprodotti c'è anche il particolare caso del problema di doppiaggio che era presente nell'originale Oblivion, ritrovato allo stesso modo anche nella remaster, come testimonia il video visibile qui sotto.