The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha ancora i bug e i glitch del gioco originale

Viene quindi da chiedersi se sia effettivamente lo stesso prodotto col quale ci siamo divertiti nel 2006. Non sarà forse troppo diverso? A circa 24 ore dalla pubblicazione, possiamo affermare che no, non è troppo diverso. Anzi, è molto simile visto che ha ancora tutti i propri glitch e bug originali .

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato annunciato e pubblicato ieri, come si sospettava da tempo grazie a rumor e leak. La presentazione ha subito reso chiaro che il videogioco propone un completo rifacimento grafico, con anche alcune novità di gameplay.

I video di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered condivisi dai giocatori

Tramite la rete stanno puntando tutta una serie di video che mostrano i glitch e i bug di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Come potete vedere qui sotto, ad esempio, un giocatore ha cercato di rubare una chiave dentro un edificio da una persona e una guardia ha piegato lo spazio per attraversare i muri e arrestare il PG.

In altri casi si tratta solo di peculiarità del gioco, come quella di un NPC che fissa il giocatore in modo inquietante con un ampi sorriso, senza una ragione. Oppure un bug che fa sì che un granchio colpi da alcune frecce venga sparato in cielo.

Un giocatore ha anche riprodotto un vecchi glitch per attivare degli effetti su armi e armature annullandone i limiti di tempo.

In breve, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è certamente lo stesso gioco di tanti anni fa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

