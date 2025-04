PS5 è stata la console più venduta in USA a marzo, ma continua il calo generale dell'hardware

Nel complesso, la spesa nell'hardware da gioco è scesa del 25% nel mese di marzo rispetto a quanto era stato registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a 286 milioni di dollari, cosa che rappresenta il dato più basso per un marzo videoludico in USA dal 2019.

Dai dati di vendita di Circana arrivano informazioni anche sull'andamento del segmento hardware in USA a marzo 2025 , che vede un calo generale per tutte le piattaforme tra le quali comunque PS5 continua a risultare la più venduta per il mese in questione.

Dettagli più precisi

In particolare, la spesa su PS5 è calata del 26% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma nonostante questo risulta in prima posizione sia per ricavi che per unità vendute, anche in questo caso seguendo quanto registrato negli ultimi mesi.



Xbox Series X|S si piazza in seconda posizione, sia per quanto riguarda i ricavi che le unità vendute, registrando un calo del 9% rispetto al marzo dell'anno precedente, mentre Nintendo Switch si piazza in terza posizione facendo registrare il calo più consistente del 37%, comprensibile considerando il prossimo arrivo di Nintendo Switch 2.

È interessante notare, peraltro, come i modelli esclusivamente digitali rappresentino il 75% delle vendite di Xbox, che è maggiormente diffusa come Series S o la nuova Series X Digital, e il 50% delle vendite di PS5, nel mese in questione.

Secondo alcune stime, i numeri potrebbero essere vicini a 355.000 unità per quanto riguarda PS5, 160.000 Xbox Series X|S e 150.000 Nintendo Switch, ma questi non sono dati ufficiali, dunque vanno presi solo come indicazioni approssimative.

Nel frattempo, abbiamo visto che Assassin's Creed Shadows è stato il gioco più venduto a marzo in USA.