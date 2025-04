Assassin's Creed Shadows è stato il gioco più venduto in USA, in una classifica di marzo ricca di novità

L'analista Mat Piscatella di Circana ha pubblicato, come di consueto, i dati di vendita relativi al mercato videoludico software e hardware per il mese di marzo 2025 in USA, dimostrando come Assassin's Creed Shadows sia stato il gioco più venduto in tale territorio direttamente al lancio, in un mese comunque ricco di molte novità importanti.

Monster Hunter: Wilds ha perso la prima posizione ottenuta nel mese precedente ma è rimasto sul podio, superato però anche da MLB: The Show 25, che sul mercato nord americano ha fatto ovviamente dei numeri molto importanti, considerando l'importanza del baseball in tale area geografica.

D'altra parte, le new entry sono state veramente tante in questo mese, e molte di queste sono entrate nella top 20, che conta ben sette nuovi giochi usciti nel corso di marzo al suo interno, a dimostrazione di una notevole vivacità del mercato.