Su Netflix in Italia le miniserie guidano la classifica dei più visti, con anche una nuova opera svedese

Ci sono solo un paio di novità questa settimana : Glaskupan: La cupola di vetro (un crime svedese) e Ramson Cayon. Vediamo inoltre che Adolescence è stato spodestato dopo oltre un mese in prima posizione, precisamente da Il Giardiniere che torna dalla scorsa settimana. Notiamo anche come sono le miniserie a occupare la cima della classifica .

I film più visti su Netflix

Passando ora i lungometraggi, la classifica di Netflix si compone come segue:

Dove osano le cicogne iHostage Jules Ti presente i suoceri Io e te dobbiamo parlare Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 La lista dei miei desideri Tremila anni di attesa Marry Me Insospettabili sospetti

Le locandine dei film più visti in Italia su Netflix

La Top 10 dei film più visti della settimana propone varie novità. Dove osano le cicogne, iHostage, Jules, Ti presente i suoceri, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 e Marry Me sono in classifica per la prima volta sulla piattaforma. Tra i ritorni, continua a fare bene La lista dei miei desideri, che resiste in classifica da un intero mese, una rarità per i film che hanno un "riciclo" maggiore.

Vi lasciamo infine ai dati della precedente settimana.