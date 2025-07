Facendo una piccola opera di retroingegneria, sentiamo di poter affermare che questa espansione è stata fatta con due pubblici in mente : i giocatori più affezionati e i nuovi utenti. L'operato di Bungie, dopo aver finito la campagna ed esplorato l'endgame, fa entrambi contenti e scontenti. Per fortuna ciò che è fatto bene (la narrativa e la progressione) prevale nel lungo periodo su ciò che è fatto male (le meccaniche e la gestione della difficoltà) rendendo l'esperienza degna del passato del gioco e un buon punto di partenza per il futuro.

I Confini del Destino, la nuova espansione di Destiny 2 che segna l'inizio della nuova Saga del Fato, è come vedere un bellissimo film al cinema, ma le poltrone sono tutte cyclette impostate sulla resistenza massima. Dal punto di vista narrativo (e della progressione) Bungie ha centrato in pieno il suo obiettivo di lanciare Destiny 2 in una nuova storia pluriennale. Per quanto riguarda il gameplay, invece, i passi falsi sono parecchi, ma relativamente facili da sistemare.

Una storia coi fiocchi

La storia de I Confini del Destino è il suo punto di maggior forza perché è insieme un'ottima rampa di lancio per chi entra nella serie e un punto di svolta succoso per chi è un Guardiano da tempo. La destinazione appena aggiunta, insieme ai nemici vecchi e nuovi, fa sì che le spiegazioni per i nuovi arrivati e gli approfondimenti per i devoti siano pressoché sovrapponibili, ed è tutto merito del nuovo personaggio introdotto con l'espansione: Lodi.

I primi momenti de I Confini del Destino non perdono tempo in chiacchiere e mettono subito chi gioca al centro dell'azione

Il nuovo arrivato in casa Bungie è uno strumento narrativo eccellente perché è stato teletrasportato forzatamente dagli anni '60 al presente della storia di Destiny 2. Questo fa sì che le sue domande e il suo stupore siano in primo luogo giustificati e, soprattutto, risultino in spiegazioni delle fondamenta narrative del gioco non forzate per gli appassionati ed esaustive per i nuovi arrivati.

A livello macroscopico, poi, la nuova storia di Destiny 2 riesce nella sua missione di suscitare tante domande e insieme a produrre un'avventura che ha senso dall'inizio alla fine. La posta in gioco al termine della campagna de I Confini del Destino è chiara, i cattivi convincono e c'è la giusta ambiguità per mettere in dubbio chiunque offrirà il suo aiuto in futuro. I filmati poi, di fattura eccellente, sono la ciliegina sulla torta insieme alla performance di Brian Villalobos (Lodi) il cui ruolo sarà centrale nel futuro che gli sviluppatori hanno immaginato per la saga.

I filmati de I Confini del Destino sono pochi, ma sono fatti veramente bene

Un grande difetto della campagna è senza dubbio la gestione delle missioni secondarie, una novità per Destiny 2. Tra una missione e la successiva compaiono sulla mappa delle icone che rappresentano incarichi aggiuntivi che è possibile completare per approfondire le prospettive e il passato dei singoli personaggi, ottenendo nel frattempo ricompense utili a salire di livello. Il problema è che non sono vere missioni secondarie e al loro interno avvengono sviluppi importanti per la trama.

In più, al progredire della storia, alcuni elementi emersi nelle missioni secondarie vengono dati per scontati portando, se non sono state giocate, a una leggera confusione. Il nostro consiglio è di portarle a termine appena compaiono così da avere il quadro completo dell'ottima narrativa ideata da Bungie.

Purtroppo, materialmente, sono quasi tutte delle missioni di raccolta parecchio noiose che interrompono il buon passo della storia principale a livello di gameplay. Per il futuro serve o una finestra esplicativa o un modo interessante di integrare questi elementi nella campagna principale, perché sono quasi tutti ben scritti e valgono il tempo di chi gioca.