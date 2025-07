Pokémon Presents: tutti gli annunci del 22 luglio per giochi, serie animate e non solo

Non perdiamo però altro tempo e vediamo tutti i dettagli sugli annunci .

È andato in onda il Pokémon Presents e i videogiocatori di tutto il mondo hanno potuto vedere quali sono le novità più recenti dedicate al mondo di Pokémon. The Pokémon Company ha presentato aggiornamenti per i giochi già disponibili, così come un nuovo titolo, nuove serie animate e una nuova presentazione per il titolo di punta di quest'anno: Leggende Pokémon Z-A.

La presentazione completa del Pokémon Presents in italiano

Per iniziare, il Pokémon Presents ha svelato le ultime novità sui Campionati Mondiali Pokémon 2025 (15-17 agosto, Anaheim, California), indicando che vedremo giocatori affrontarsi in Pokémon Scarlatto e Violetto, il GCC Pokémon, Pokémon GO e Pokémon UNITE.

Successivamente abbiamo avuto la possibilità di vedere alcuni dei prodotti animati più particolari dedicati al mondo di Pokémon:

La concierge Pokémon, di cui vedremo nuovi episodi a settembre (qui il trailer completo)

Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu (qui il trailer completo)

Per chi abita in Giappone - o fa conto di andarci a inizio 2026 - c'è anche una novità interessante: il PokéPark KANTO (la regione della prima generazione di Pokémon) che proporrà 26.000 metri quadrati all'interno del parco di divertimenti giapponese Yomiuriland.

Come è tipico per il Presents, sono poi state svelate le novità per i giochi live service della serie, ovvero:

Pokémon GO , con il Fest Max Finale 2025 che si terrà il 23-24 agosto con i Gigantomax ed Eternatus al centro dell'evento (usate il codice GOFESTMAX per incontrare Pokémon potenti, fino al 3 agosto)

, con il Fest Max Finale 2025 che si terrà il 23-24 agosto con i Gigantomax ed Eternatus al centro dell'evento (usate il codice GOFESTMAX per incontrare Pokémon potenti, fino al 3 agosto) Pokémon Masters EX introduce Rubra e Sinistcha, dal 29 luglio

introduce Rubra e Sinistcha, dal 29 luglio Pokémon Café Remix aggiunge il Lapras con costume Capitano (5 stelle), dal 23 luglio, seguito da Meowth di Alola (23 luglio), Totodile (1 agosto) e Minccino (11 agosto) tutti a tema pirati

aggiunge il Lapras con costume Capitano (5 stelle), dal 23 luglio, seguito da Meowth di Alola (23 luglio), Totodile (1 agosto) e Minccino (11 agosto) tutti a tema pirati Pokémon Sleep aggiunge Raikou, Entei e Suicune (settembre 2025) e l'area Canyon Ambra (novembre 2025)

aggiunge Raikou, Entei e Suicune (settembre 2025) e l'area Canyon Ambra (novembre 2025) Pokémon Unite per il quarto anniversario aggiunge Latios (già disponibile) e Latias (8 agosto), la battaglia Volley Electrode (disponibile) e il codice regalo UNITE0722

Parlando invece di nuovi giochi, è stato presentato e subito pubblicato Pokémon Friends, un puzzle game per Nintendo Switch, iOS e Android: potete trovare prezzo e trailer nella nostra notizia dedicata.

Successivamente è stato presentata una nuova serie di eventi Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto dedicati a Wo-Chien (dal 23 luglio al 3 agosto), Chien-Pao (dal 4 agosto al 17 agosto), Ting-Lu (dal 18 agosto al 31 agosto) e Chi-Yu (dal 1 settembre al 14 settembre), tutti in versione cromatica. In contemporanea, ci saranno Comparse massicce di Pokémon di tipo Erba, Ghiaccio, Terra e Fuoco, negli stessi periodo dei quattro Pokémon appena citati. Infine, potete ottenere una tuta con Dono Segreto: usate i codici STRACKSU1T (Pokémon Scarlatto) e VTRACKSU1T (Pokémon Violetto).

È poi stato il turno di Pokémon Champions che si è mostrato con un nuovo trailer panoramico: ricordiamo che è previsto per il 2026. Per concludere, Pokémon Presents ha mostrato un nuovo lungo trailer di Leggende Pokémon Z-A e ha confermato l'arrivo di un bundle del gioco per Nintendo Switch 2.