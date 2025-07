PokéPark Kanto annunciato con un trailer: è il nuovo parco tematico sui Pokémon a Tokyo

Il trailer visibile qui sotto mostra soprattutto dei progetti e dei render preparatori di quello che sarà poi il parco, considerando che questo è in fase di costruzione e sarà visibile in forma completa solo dall'anno prossimo, ma già così sembra promettere molto bene.

Si tratta di un'ampia area esplorabile dai visitatori di circa 26.000 metri quadrati, che si estende nella Prefettura di Kanagawa a Kawasaki come parte di Yomiuriland e destinata ad essere interamente incentrata sulle creature in questione, in modo da immergere veramente i visitatori all'interno di quella che dovrebbe essere l'ambientazione naturale dei Pokémon di Kanto.

Un parco a tema con i Pokémon nel loro ambiente naturale

Il PokéPark Kanto sarà diviso in due parti: "La Foresta dei Pokémon" e "Borgo Carice", che puntano a far immergere i visitatori negli scenari in cui le creature in questione dovrebbero trovarsi, trasferendo i Pokémon nella realtà.

La cover di PokéPark Kanto

Per Junichi Masuda, PokéPark Kanto dovrebbe rappresentare un luogo in cui si stabilisce un contatto tra umani e Pokémon, cercando di mostrare la bellezza del mondo di queste creature in maniera più realistica possibile e consentendo varie interazioni tra questi e i visitatori.

La visita prevede una prima esplorazione della foresta, per poi passare alla città, che presenta delle esperienze più strutturate, come una sorta di struttura utopistica dedicata ai Pokémon.

Ovviamente non si tratta proprio di un'attrazione facilmente raggiungibile per chi abita da queste parti, ma potrebbe rappresentare una tappa da segnare nel caso di un viaggio in Giappone.