Directive 8020 è stato rimandato e il team di The Dark Pictures Anthology subisce licenziamenti

Il team ha inoltre indicato che licenzierà 36 persone , ma non ci saranno ripercussioni su Little Nightmares III.

Supermassive Games ha annunciato di aver rimandato la data di uscita di Directive 8020 , il suo nuovo gioco horror narrativo: sarà nella prima metà del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Precedentemente il lancio era previsto per ottobre 2025.

Il messaggio completo di Supermassive Games

Tramite Twitter, il team ha condiviso il seguente messaggio: "Il settore dei videogiochi rimane un ambiente complesso e in continua evoluzione. Mentre adattiamo la struttura del nostro team per allinearci meglio a questi cambiamenti, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di avviare un processo di consultazione per la riduzione del personale, che prevede la perdita di fino a 36 dei nostri colleghi."

"Questa decisione non è stata presa alla leggera e siamo consapevoli che sarà un momento incredibilmente difficile per tutti. La nostra priorità assoluta sarà quella di offrire pieno sostegno a tutte le persone coinvolte. Rimaniamo concentrati sui nostri prossimi progetti e abbiamo deciso di posticipare il lancio di Directive 8020 alla prima metà del 2026."

"La risposta al gioco finora è stata fantastica e questo tempo aggiuntivo ci aiuterà a offrire la migliore esperienza possibile ai nostri fan. Siamo profondamente grati per la pazienza e il sostegno della nostra community. Non ci sono ripercussioni sullo sviluppo di Little Nightmares III."