Directive 8020 si mostra al Future Game Show con un trailer che ci fa pensare a Detroit: Become Human

Durante il Future Games Show: Summer Showcase 2025 abbiamo avuto modo di vedere Directive 8020, il nuovo gioco di Supermassive Games, una avventura spaziale della serie di A Dark Picture.

Gli autori di Until Dawn e The Quarry propongono una storia horror sci-fi che vede la Terra morente e l'umanità alla ricerca di un nuovo luogo dove vivere: la destinazione scelta è Tau Ceti f, a dodici anni luce da casa. Purtroppo il pianeta non è disabitato e quindi l'equipaggio della Cassiopea dovrà trovare il modo di sopravvivere a un organismo alieno che può assumere le sembianze delle prede.