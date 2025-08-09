La beta di Battlefield 6 su Steam è da record: superati i giocatori simultanei di Monster Hunter Wilds

L'open beta di Battlefield 6 sta macinando numeri di affluenza impressionanti. Su Steam è stato raggiunto un p icco di giocatori simultanei molto vicino al mezzo milione , con i numeri che potrebbero continuare a lievitare durante il resto del fine settimana.

La beta sarà attiva anche domani e la prossima settimana

Quella dello sparatutto di EA al momento è la beta con il picco più alto di giocatori simultanei di sempre su Steam (almeno di quelle di cui SteamDB ha tenuto traccia). Ha superato anche Monster Hunter Wilds, che a ottobre dello scorso anno aveva raggiunto la bellezza di 463.798 giocatori contemporanei.

All'appello mancano i numeri di Epic Games Store ed EA App e delle versione console PlayStation e Xbox, ma è probabile che anche lì i numeri di affluenza siano piuttosto elevati rispetto lo standard, con il totale che potrebbe essere vicino o anche sopra il milione di utenti.

Vi ricordiamo che la beta di Battlefield 6 proseguirà anche domani, domenica 10 agosto, e poi tornerà nuovamente tra il 14 e il 17 agosto. Il lancio vero e proprio del gioco su PS5, Xbox Series X|S e PC è fissato al 10 ottobre.