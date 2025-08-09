Un trailer di Pac-Man World 2 Re-PAC confronta il remake con l'originale per PS2 e GameCube

Il filmato offre dunque un assaggio del lavoro svolto dal team di sviluppo per modernizzare il gioco, con il comparto grafico che è stato completamente ricreato da zero, pur mantenendo intatta la struttura e il gameplay del titolo originale.

Bandai Namco e gli sviluppatori di Now Production hanno pubblicato un trailer di Pac-Man World 2 Re-PAC che mette a confronto il remake con l'originale per PS2, Nintendo GameCube e Xbox, uscito ormai nel lontano 2002.

Non solo un remake grafico

In uscita il 26 settembre su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (Steam), Pac-Man World 2 Re-PAC si presenta come un progetto ambizioso, ben oltre una semplice rivisitazione estetica.

Oltre alla ricostruzione visiva, il gameplay è stato modernizzato con controlli più fluidi e una maggiore reattività del personaggio. I livelli, fedeli nella struttura, sono stati arricchiti con nuovi dettagli ambientali, effetti visivi e una gestione della telecamera più dinamica.

Anche i boss sono stati rivisitati, con pattern aggiornati e una presentazione più spettacolare. Sono stati introdotti nuovi collezionabili e segreti, pensati per offrire un'esperienza più profonda e stimolante anche ai fan di lunga data. Inoltre, la nuova modalità cooperativa locale consente di affrontare l'avventura in compagnia, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco.