Pac-Man World 2 Re-PAC, svelate risoluzione e framerate per Nintendo Switch 1 e 2, PS4, PS5, Xbox e PC

Con il lancio di Pac-Man World 2 Re-PAC ormai alle porte, il sito ufficiale del gioco ha pubblicato i target di risoluzione e framerate per tutte le piattaforme: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo.
Si tratta di uno dei rari casi in cui sia Nintendo Switch che Switch 2 offrono modalità grafiche selezionabili, permettendo ai giocatori di scegliere se privilegiare la risoluzione o il framerate, mentre le versioni PlayStation e Xbox adottano un unico preset che punta alla massima risoluzione mantenendo al contempo i 60 fps.
Ad esempio, su Nintendo Switch 2 è possibile giocare in modalità docked in 4K a 30 fps oppure optare per i 1080p a 60 fps. Le opzioni sono meno flessibili su Switch 1, dove il framerate si ferma comunque a 30 fps anche in modalità Performance, seppur con maggiore stabilità.
Pac-Man World 2 Re-PAC debutta nei negozi questa settimana
Di seguito i target di risoluzione e framerate per tutte le piattaforme:
Nintendo Switch 2 (modalità Quality)
- Risoluzione: 3840 x 2160 in docked, 1920 x 1080 in modalità portatile
- Framerate: 30 fps
Nintendo Switch 2 (modalità Performance)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Framerate: 60 fps
Nintendo Switch (modalità Quality)
- Risoluzione: 1920 x 1080 in docked, 1280 x 720 in modalità portatile
- Framerate: 30 fps
Nintendo Switch (modalità Performance)
- Risoluzione: 1440 x 810 in docked, 1024 x 576 in modalità portatile
- Framerate: 30 fps
PS4
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Frame rate: 60 fps
PS4 Pro
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Frame rate: 60 fps
PS5
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Frame rate: 60 fps
PS5 Pro
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Frame rate: 60 fps
Xbox One
- Risoluzione: 1920 × 1080
- Frame rate: 60 fps
Xbox One X
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Frame rate: 60 fps
Xbox Series S
- Risoluzione: 2560 × 1440
- Frame rate: 60 fps
Xbox Series X
- Risoluzione: 3840 × 2160
- Frame rate: 60 fps
Steam (PC)
- Risoluzione massima: 3840 × 2160
- Frame rate minimo: 30 fps
- Frame rate consigliato: 60 fps
Disponibile nei negozi a partire da venerdì 26 settembre, Pac-Man World 2 è una versione aggiornata e migliorata del platform pubblicato nel lontano 2002 su PS2, GameCube e Xbox. Oltre a degli interventi sul comparto grafico, il gameplay è stato modernizzato con controlli più fluidi e una maggiore reattività del personaggio, mentre i nuovi livelli sono stati arricchiti con nuovi dettagli ambientali, effetti visivi e una gestione della telecamera più dinamica. Anche i boss sono stati rivisitati, con pattern aggiornati e una presentazione più spettacolare e sono stati introdotti nuovi collezionabili e segreti. Se non basta, è stata aggiunta la modalità cooperativa locale.