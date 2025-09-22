Pac-Man World 2 Re-PAC, svelate risoluzione e framerate per Nintendo Switch 1 e 2, PS4, PS5, Xbox e PC

Pac-Man World 2 Re-PAC debutta nei negozi questa settimana

Di seguito i target di risoluzione e framerate per tutte le piattaforme:

Nintendo Switch 2 (modalità Quality)

Risoluzione: 3840 x 2160 in docked, 1920 x 1080 in modalità portatile

Framerate: 30 fps

Nintendo Switch 2 (modalità Performance)

Risoluzione: 1920 x 1080

Framerate: 60 fps

Nintendo Switch (modalità Quality)

Risoluzione: 1920 x 1080 in docked, 1280 x 720 in modalità portatile

Framerate: 30 fps

Nintendo Switch (modalità Performance)

Risoluzione: 1440 x 810 in docked, 1024 x 576 in modalità portatile

Framerate: 30 fps

PS4

Risoluzione: 1920 × 1080

Frame rate: 60 fps

PS4 Pro

Risoluzione: 3840 × 2160

Frame rate: 60 fps

PS5

Risoluzione: 3840 × 2160

Frame rate: 60 fps

PS5 Pro

Risoluzione: 3840 × 2160

Frame rate: 60 fps

Xbox One

Risoluzione: 1920 × 1080

Frame rate: 60 fps

Xbox One X

Risoluzione: 3840 × 2160

Frame rate: 60 fps

Xbox Series S

Risoluzione: 2560 × 1440

Frame rate: 60 fps

Xbox Series X

Risoluzione: 3840 × 2160

Frame rate: 60 fps

Steam (PC)

Risoluzione massima: 3840 × 2160

Frame rate minimo: 30 fps

Frame rate consigliato: 60 fps

Disponibile nei negozi a partire da venerdì 26 settembre, Pac-Man World 2 è una versione aggiornata e migliorata del platform pubblicato nel lontano 2002 su PS2, GameCube e Xbox. Oltre a degli interventi sul comparto grafico, il gameplay è stato modernizzato con controlli più fluidi e una maggiore reattività del personaggio, mentre i nuovi livelli sono stati arricchiti con nuovi dettagli ambientali, effetti visivi e una gestione della telecamera più dinamica. Anche i boss sono stati rivisitati, con pattern aggiornati e una presentazione più spettacolare e sono stati introdotti nuovi collezionabili e segreti. Se non basta, è stata aggiunta la modalità cooperativa locale.