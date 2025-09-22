0

Pac-Man World 2 Re-PAC, svelate risoluzione e framerate per Nintendo Switch 1 e 2, PS4, PS5, Xbox e PC

Tramite il sito ufficiale di Pac-Man World 2 Re-PAC sono stati svelati i target di risoluzione e framerate del gioco su tutte le piattaforme.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/09/2025
Pac-Man mentre pattina sul ghiaccio
Pac-Man World 2 Re-PAC
Pac-Man World 2 Re-PAC
News Video

Con il lancio di Pac-Man World 2 Re-PAC ormai alle porte, il sito ufficiale del gioco ha pubblicato i target di risoluzione e framerate per tutte le piattaforme: PC, PlayStation, Xbox e Nintendo.

Si tratta di uno dei rari casi in cui sia Nintendo Switch che Switch 2 offrono modalità grafiche selezionabili, permettendo ai giocatori di scegliere se privilegiare la risoluzione o il framerate, mentre le versioni PlayStation e Xbox adottano un unico preset che punta alla massima risoluzione mantenendo al contempo i 60 fps.

Ad esempio, su Nintendo Switch 2 è possibile giocare in modalità docked in 4K a 30 fps oppure optare per i 1080p a 60 fps. Le opzioni sono meno flessibili su Switch 1, dove il framerate si ferma comunque a 30 fps anche in modalità Performance, seppur con maggiore stabilità.

Pac-Man World 2 Re-PAC debutta nei negozi questa settimana

Di seguito i target di risoluzione e framerate per tutte le piattaforme:

Nintendo Switch 2 (modalità Quality)

  • Risoluzione: 3840 x 2160 in docked, 1920 x 1080 in modalità portatile
  • Framerate: 30 fps

Nintendo Switch 2 (modalità Performance)

  • Risoluzione: 1920 x 1080
  • Framerate: 60 fps

Nintendo Switch (modalità Quality)

  • Risoluzione: 1920 x 1080 in docked, 1280 x 720 in modalità portatile
  • Framerate: 30 fps

Nintendo Switch (modalità Performance)

  • Risoluzione: 1440 x 810 in docked, 1024 x 576 in modalità portatile
  • Framerate: 30 fps
Katsuhiro Harada voleva Pac-Man nel primo Tekken, ma fu sgridato dall'autore del personaggio Katsuhiro Harada voleva Pac-Man nel primo Tekken, ma fu sgridato dall'autore del personaggio

PS4

  • Risoluzione: 1920 × 1080
  • Frame rate: 60 fps

PS4 Pro

  • Risoluzione: 3840 × 2160
  • Frame rate: 60 fps

PS5

  • Risoluzione: 3840 × 2160
  • Frame rate: 60 fps

PS5 Pro

  • Risoluzione: 3840 × 2160
  • Frame rate: 60 fps

Xbox One

  • Risoluzione: 1920 × 1080
  • Frame rate: 60 fps

Xbox One X

  • Risoluzione: 3840 × 2160
  • Frame rate: 60 fps

Xbox Series S

  • Risoluzione: 2560 × 1440
  • Frame rate: 60 fps

Xbox Series X

  • Risoluzione: 3840 × 2160
  • Frame rate: 60 fps

Steam (PC)

  • Risoluzione massima: 3840 × 2160
  • Frame rate minimo: 30 fps
  • Frame rate consigliato: 60 fps

Disponibile nei negozi a partire da venerdì 26 settembre, Pac-Man World 2 è una versione aggiornata e migliorata del platform pubblicato nel lontano 2002 su PS2, GameCube e Xbox. Oltre a degli interventi sul comparto grafico, il gameplay è stato modernizzato con controlli più fluidi e una maggiore reattività del personaggio, mentre i nuovi livelli sono stati arricchiti con nuovi dettagli ambientali, effetti visivi e una gestione della telecamera più dinamica. Anche i boss sono stati rivisitati, con pattern aggiornati e una presentazione più spettacolare e sono stati introdotti nuovi collezionabili e segreti. Se non basta, è stata aggiunta la modalità cooperativa locale.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pac-Man World 2 Re-PAC, svelate risoluzione e framerate per Nintendo Switch 1 e 2, PS4, PS5, Xbox e PC