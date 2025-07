Pac-Man World 2 Re-PAC presentato con un video: è il ritorno dell'icona videoludica in nuove avventure

Il publisher Bandai Namco e il team di sviluppo Now Production hanno annunciato Pac-Man World 2 Re-PAC in occasione del Nintendo Direct di oggi in un trailer, con il gioco che è comunque indirizzato a praticamente tutte le piattaforme, essendo previsto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 nella sua data di uscita.

Il nuovo capitolo nella serie dell'iconico personaggio videoludico ha la data di uscita fissata per il 26 settembre, e rappresenta un'evoluzione sulla linea del particolare action adventure in 3D rappresentato dalla sotto-serie Pac-Man World Re-PAC.

Ci troviamo di fronte al remake del secondo Pac-Man World, che si presenta caratterizzato da una grafica rielaborata e una serie di soluzioni di gameplay e situazioni di gioco nuove, sempre con Pac-Man protagonista ma in varie avventure differenti.