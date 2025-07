Sea of Stars ha ottenuto 7 volte più successo di quanto previsto: al team non serve farvi pagare per il DLC

La dichiarazione del director di Sea of Stars

Parlando con Game Informer, il game director Thierry Boulanger ha spiegato: "per convincere i finanziatori su Kickstarter abbiamo detto: 'oh, e voi ricevere il DLC gratuitamente quando alla fine ne faremo uno'. Ciò che poi è successo, è che il gioco ha ottenuto sette volte il successo che ci saremmo aspettati anche nel migliore degli scenari".

Aggiunge: "In pratica, abbiamo ricevuto i soldi necessari. Quindi, il DLC è un "grazie" a tutti coloro che lo hanno reso possibile. In pratica, possiamo semplicemente permetterci di realizzarlo. Non c'è bisogno di venderlo per rimanere a galla. Il gioco vende abbastanza da solo".

Quando gli sono stati chiesti i dettagli, Boulanger ha aggiunto: "Non ho le cifre esatte, ma siamo oltre i sei milioni di giocatori a questo punto. Puoi parlare di giocatori o di unità o qualsiasi cosa. Io so le unità, siamo andanti bene. È veramente molto più di quanto pensavamo, specialmente visto che arrivavamo dall'esperienza di The Messenger: secondo quanto si pensa, c'è un certo limite a quanto un gioco retro possa vendere, no? Non ti aspetti di vedere cifra da gioco AAA."

In particolar modo, svela il director, Sea of Stars ha fatto bene su PS Plus Extra, visto che è stato pubblicato al lancio su tale servizio. "Non è che Game Pass è quantità invece che qualità o niente del genere, ma semplicemente hanno più prodotti. La loro strategia punta anche sul numero. Invece PlayStation limita la cosa. Quindi forse significa che c'è più visibilità per ogni titolo perché c'è meno scelta. Abbiamo ottenuto molti giocatori su PS Plus".

Ricordiamo anche che Sea of Stars è stato localizzato in italiano con un aggiornamento gratuito.