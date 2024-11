Sea of Stars ha raggiunto un incredibile numero di giocatori

Sea of Stars ha raggiunto un risultato impressionante, per quel che riguarda il numero di giocatori che ci hanno giocato (almeno quelli che lo hanno fatto legalmente). Si parla infatti di più di 6 milioni di persone , una quantità enorme per un titolo indie, che non ha sicuramente bisogno di vendere dieci milioni di copie per andare in pareggio.

Un grande successo

Da notare che l'annuncio non specifica a quanto hanno ammontato le vendite effettive, dato che sarebbe stato interessante conoscere, visto che Sea of Stars è presente nell'abbonamento Game Pass di Microsoft. Comunque sia si tratta di una quantità di giocatori enorme, che fa capire come Sabotage, lo studio di sviluppo, stia attualmente in un'ottima posizione in termini di solidità.

Per chi non lo conoscesse, Sea of Stars è un gioco di ruolo giapponese con combattimenti a turni, pubblicato ad agosto 2023. È stato ricevuto davvero bene dal pubblico e dalla critica, tanto che attualmente ha l'88% di recensioni positive su Steam, per quasi 9.000 recensioni.

Il 12 novembre è stato lanciato l'aggiornamento Dawn of Equinox, che ha aggiunto la modalità cooperativa locale per tre giocatori, ha revisionato il sistema di combattimento, ha modificato il prologo e ha aggiunto delle sequenze filmate. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Sea of Stars.