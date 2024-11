Steam celebra i giochi italiani con la nuova mandata di sconti e promozioni "Games in Italy"

Steam ha lanciato una nuova iniziativa di sconti dedicati, in questo caso, ai giochi fatti in Italia con il lancio di "Games in Italy", una serie di saldi tutta incentrata sulle produzioni italiane in corso da oggi al 25 novembre.

Organizzata in collaborazione con IIDEA, questa nuova mandata di sconti propone numerosi giochi appartenenti a team e publisher italiani, presenti all'interno del catalogo di Steam e ora in offerta con riduzioni di prezzo di notevole interesse.

"L'Italia è conosciuta in tutto il mondo per l'arte, il cibo, le bellezze naturali, le auto e la moda, ma la creatività del nostro Paese si esprime anche in molti videogiochi, con un'industria in crescita e produzioni sempre più ambiziose", si legge nell'intestazione dell'iniziativa.