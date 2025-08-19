Le classifiche dei giochi più venduti su Steam vedono PEAK in vetta, si avvicina a 10 milioni di unità

Tramite SteamDB possiamo vedere le classifiche dei giochi più venduti (per guadagni, non unità) sulla piattaforma di Valve e scopriamo che, con l'esclusione di un paio di free to play) PEAK è il gioco più venduto degli ultimi sette giorni.
Ora, l'avventura cooperativa di arrampicata indie è arrivata a un totale di 9,7 milioni di copie vendute, anche grazie a 1,8 milioni di unità piazzate negli ultimi sette giorni grazie a uno sconto del 38% su Steam.
Le classifiche di Steam dei giochi che guadagnano di più
Vediamo prima di tutto la Top 10 dei giochi più venduti su Steam:
- PUBG: Battleground (F2P)
- Counter-Strike 2 (F2P)
- PEAK
- Steam Deck
- Battlefield 6
- Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition
- Cyberpunk 2077
- Marvel Rivals (F2P)
- Umamusume: Pretty Derby (F2P)
- Rust
Se escludiamo i giochi gratuiti, ecco la Top 10:
- PEAK
- Steam Deck
- Battlefield 6
- Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition
- Cyberpunk 2077
- Rust
- Dead by Daylight
- GTA 5 Enhanced
- Subnautica
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Notiamo come Battlefield 6 continui a piazzare pre-vendite, sebbene sia calato di tre posizioni rispetto alla scorsa settimana. Anche Cyberpunk 2077 e la sua espansione resistono.
Infine, ecco i 10 giochi free to play di maggior successo:
- PUBG: Battleground
- Counter-Strike 2
- Marvel Rivals
- Umamusume: Pretty Derby
- Warframe
- Apex Legends
- Delta Force
- Dota 2
- War Thunder
- Limbus Company