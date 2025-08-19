0

Le classifiche dei giochi più venduti su Steam vedono PEAK in vetta, si avvicina a 10 milioni di unità

Tramite le classifiche di Steam che mostrano quali sono i giochi che guadagnano di più sulla piattaforma di Valve, possiamo vedere che tra quelli a pagamento PEAK domina.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Tramite SteamDB possiamo vedere le classifiche dei giochi più venduti (per guadagni, non unità) sulla piattaforma di Valve e scopriamo che, con l'esclusione di un paio di free to play) PEAK è il gioco più venduto degli ultimi sette giorni.

Ora, l'avventura cooperativa di arrampicata indie è arrivata a un totale di 9,7 milioni di copie vendute, anche grazie a 1,8 milioni di unità piazzate negli ultimi sette giorni grazie a uno sconto del 38% su Steam.

Le classifiche di Steam dei giochi che guadagnano di più

Vediamo prima di tutto la Top 10 dei giochi più venduti su Steam:

  1. PUBG: Battleground (F2P)
  2. Counter-Strike 2 (F2P)
  3. PEAK
  4. Steam Deck
  5. Battlefield 6
  6. Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition
  7. Cyberpunk 2077
  8. Marvel Rivals (F2P)
  9. Umamusume: Pretty Derby (F2P)
  10. Rust

Se escludiamo i giochi gratuiti, ecco la Top 10:

  1. PEAK
  2. Steam Deck
  3. Battlefield 6
  4. Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition
  5. Cyberpunk 2077
  6. Rust
  7. Dead by Daylight
  8. GTA 5 Enhanced
  9. Subnautica
  10. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Notiamo come Battlefield 6 continui a piazzare pre-vendite, sebbene sia calato di tre posizioni rispetto alla scorsa settimana. Anche Cyberpunk 2077 e la sua espansione resistono.

Battlefield 6 ha già ricavato $35 milioni su Steam e le aggiunte nella Lista dei desideri continuano a salire Battlefield 6 ha già ricavato $35 milioni su Steam e le aggiunte nella Lista dei desideri continuano a salire

Infine, ecco i 10 giochi free to play di maggior successo:

  1. PUBG: Battleground
  2. Counter-Strike 2
  3. Marvel Rivals
  4. Umamusume: Pretty Derby
  5. Warframe
  6. Apex Legends
  7. Delta Force
  8. Dota 2
  9. War Thunder
  10. Limbus Company
#Classifica #Steam
