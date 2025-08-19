Sony annuncia le nuove periferiche della linea INZONE: arrivano tastiera, mouse e due tappetini

Si tratta di un esordio per Sony nel campo delle periferiche da competizione e il partner scelto per l'occasione è Fnatic: ecco i nuovi prodotti annunciati.

Sony continua a rafforzare la sua linea di prodotti dedicati ai videogiocatori con il lancio di tre nuove periferiche della gamma INZONE: la tastiera meccanica KBD-H75, il mouse ultraleggero Mouse-A e due tappetini professionali, Mat-F e Mat-D. Tutti i dispositivi sono stati sviluppati in collaborazione con i pro player di Fnatic, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del gaming competitivo.

KBD-H75: una tastiera compatta e precisa La nuova INZONE KBD-H75 è una tastiera meccanica senza tastierino numerico progettata per massimizzare lo spazio sulla scrivania e garantire una maggiore libertà di movimento al mouse. Equipaggiata con switch ottici a bassa latenza, offre una risposta immediata e precisa, ideale per gli eSport. La tastiera KBD-H75 Il design minimalista integra un'illuminazione RGB completamente personalizzabile tramite software INZONE Hub, che consente anche di salvare profili e macro per adattarsi a diversi giochi e scenari competitivi. L'ergonomia è stata ottimizzata insieme a Fnatic per lunghe sessioni di gioco, con tasti stabilizzati e una resistenza bilanciata per ridurre l'affaticamento.

Mouse-A: velocità e leggerezza L'INZONE Mouse-A è un mouse gaming ultraleggero, progettato per garantire la massima agilità durante le partite FPS. Con un peso ridotto al minimo, un sensore ottico ad altissima precisione e una frequenza di polling elevata, il mouse offre movimenti fluidi e reattivi anche nelle situazioni più concitate. Il mouse-A Sony ha lavorato con Fnatic per sviluppare preset specifici per giochi come VALORANT e Apex Legends, assicurando prestazioni calibrate sulle esigenze dei professionisti. La forma simmetrica e il rivestimento antiscivolo assicurano comfort e stabilità, anche dopo ore di gioco continuo.

Mat-F e Mat-D: tappetini da competizione A completare la gamma arrivano i nuovi tappetini INZONE Mat-F e INZONE Mat-D, studiati per offrire superfici ottimizzate per diversi stili di gioco. Il Mat-D Mat-F è pensato per chi cerca scorrevolezza e velocità , con una superficie a basso attrito che permette movimenti rapidi e precisi.

Mat-D, invece, privilegia il controllo: la texture leggermente più ruvida consente di fermare il cursore con precisione millimetrica, ideale per i cecchini e i giocatori che prediligono uno stile più tattico. Entrambi i tappetini sono dotati di base antiscivolo in gomma naturale e cuciture rinforzate per una maggiore durabilità. Il Mat-F