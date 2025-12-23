Spotify reagisce allo scraping: account bloccati, sicurezza rafforzata e intensificata la lotta contro la pirateria

Spotify ha reagito al recente caso che ha coinvolto Anna's Archive, una piattaforma nota per la diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright. Dopo la notizia secondo cui il sito avrebbe effettuato una copia quasi completa dei dati presenti sul servizio di streaming musicale, l'azienda svedese ha annunciato una serie di interventi mirati a rafforzare la sicurezza della propria infrastruttura.

Secondo quanto comunicato da Spotify, sono stati individuati e disattivati gli account responsabili delle operazioni di scraping illecito. L'azienda ha inoltre dichiarato di aver introdotto nuove contromisure specifiche contro questo tipo di attacchi, affiancate da un monitoraggio costante dei comportamenti sospetti sulla piattaforma.