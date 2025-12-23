1

Il team di Star Citizen conferma che Squadron 42 arriverà nel 2026: parla di durata e non solo

Squadron 42, la componente single player dell'avventura spaziale online Star Citizen, è stato riconfermato per il 2026. Il team ha anche raccontato quante ore di gioco possiamo aspettarci.

23/12/2025
Cloud Imperium Games, autore di Star Citizen, ha confermato nuovamente che Squadron 42 arriverà nel 2026 e che non ci si deve aspettare una "lunga e prolungata campagna marketing".

Ricordiamo che Squadron 42 è una avventura spaziale single player con la partecipazione di Mark Hamill (Star Wars).

Cosa ha detto il team di sviluppo su Squadron 42

Le informazioni provengono da un blog post nel quale Cloud Imperium Games parla del fatto che si sta occupando di ottimizzare il videogioco mentre prosegue lo sviluppo e si prepara al lancio durante il prossimo anno. Non c'è però ancora un periodo di uscita più preciso.

"Siamo fiduciosi nella direzione che il gioco sta prendendo e siamo completamente concentrati sulla sua realizzazione", ha dichiarato Roberts. "Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di giocarlo e non vediamo l'ora di metterlo nelle vostre mani. Non abbiamo in programma una lunga e prolungata campagna di marketing, dato che abbiamo già fatto la nostra parte con trailer e anteprime di gameplay. Quando sarà il momento, voi (e il resto del mondo videoludico) avrete molte altre informazioni da parte nostra".

Inoltre, nel blog viene svelato che il gioco spaziale sarà lungo oltre 40 ore e che il risultato finale sarà ottimo, anche grazie alle tecnologie usate dal team di sviluppo e create nel corso degli anni. Ad esempio, viene promesso di poter camminare, salire su una navicella, volare fuori da un pianeta in giro per il sistema stellare, tutto senza alcun tipo di caricamento.

Infine viene indicato che Star Citizen arriverà alla sua versione completa nel 2027 o nel 2028: nel mentre, il team continuerà a migliorare la stabilità e la profondità di gioco dell'avventura multigiocatore.

Il team di Star Citizen conferma che Squadron 42 arriverà nel 2026: parla di durata e non solo