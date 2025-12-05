1

Star Citizen ha superato i 900 milioni di dollari di finanziamenti e viaggia spedito verso il miliardo

Star Citizen ha superato un altro traguardo in termini di finanziamenti dal basso, viaggiando specito verso la cifra record di un miliardo di dollari.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/12/2025
Uno dei cattivi di Star Citizen
Star Citizen
Star Citizen
News Video Immagini

Star Citizen, un ambiziosissimo simulatore spaziale, avrebbe superato un altro traguardo nella sua raccolta fondi dal basso, superando i 900 milioni di dollari e viaggiando spedito verso il miliardo, almeno stando alla Star Citizen Funding Dashboard strumento online che da anni monitora i fondi raccolti dal titolo di Cloud Imperium Games. Per la precisione, attualmente Star Citizen avrebbe raccolto più di 920 milioni di dollari, nonostante non abbia una data d'uscita e sia in sviluppo da più di dieci ani. Anzi, da quindici.

Un progetto molto lungo

La pre-produzione di Star Citizen è infatti iniziata nel 2010, prima della fondazione di Cloud Imperium Games, avvenuta nel 2012. Il progetto è guidato da Chris Roberts, co-fondatore dello studio e già noto per il suo lavoro sulla storica serie Wing Commander negli anni '90.

Il grafico del crowdfunding di Star Citizen
Il grafico del crowdfunding di Star Citizen

Star Citizen è stato presentato ufficialmente lo stesso anno di nascita dello studio, diventando rapidamente uno dei titoli più attesi dagli amanti della fantascienza grazie alla sua ambiziosità. Attualmente è giocabile, ma molti si chiedono quando arriverà effettivamente la versione 1.0.

Gli sviluppatori di Star Citizen sembra non siano ancora sicuri che Squadron 42 possa uscire nel 2026 Gli sviluppatori di Star Citizen sembra non siano ancora sicuri che Squadron 42 possa uscire nel 2026

Solo nel 2025, Star Citizen avrebbe raccolto più di 120 milioni di dollari, rendendolo un anno straordinario per Cloud Imperium Games. Nei prossimi anni dovremmo saperne di più sulla pubblicazione di Star Citizen e di Squadron 42, il suo modulo single player. Con molta calma, comunque, visto che immaginiamo non ci sia grossa fretta di finirlo, considerato quanto riesce a incassare mentre è ancora in sviluppo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Citizen ha superato i 900 milioni di dollari di finanziamenti e viaggia spedito verso il miliardo