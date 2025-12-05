Star Citizen ha superato i 900 milioni di dollari di finanziamenti e viaggia spedito verso il miliardo

Star Citizen, un ambiziosissimo simulatore spaziale, avrebbe superato un altro traguardo nella sua raccolta fondi dal basso, superando i 900 milioni di dollari e viaggiando spedito verso il miliardo, almeno stando alla Star Citizen Funding Dashboard strumento online che da anni monitora i fondi raccolti dal titolo di Cloud Imperium Games. Per la precisione, attualmente Star Citizen avrebbe raccolto più di 920 milioni di dollari, nonostante non abbia una data d'uscita e sia in sviluppo da più di dieci ani. Anzi, da quindici.