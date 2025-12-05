Star Citizen ha superato i 900 milioni di dollari di finanziamenti e viaggia spedito verso il miliardo

Star Citizen, un ambiziosissimo simulatore spaziale, avrebbe superato un altro traguardo nella sua raccolta fondi dal basso, superando i 900 milioni di dollari e viaggiando spedito verso il miliardo, almeno stando alla Star Citizen Funding Dashboard strumento online che da anni monitora i fondi raccolti dal titolo di Cloud Imperium Games. Per la precisione, attualmente Star Citizen avrebbe raccolto più di 920 milioni di dollari, nonostante non abbia una data d'uscita e sia in sviluppo da più di dieci ani. Anzi, da quindici.
Un progetto molto lungo
La pre-produzione di Star Citizen è infatti iniziata nel 2010, prima della fondazione di Cloud Imperium Games, avvenuta nel 2012. Il progetto è guidato da Chris Roberts, co-fondatore dello studio e già noto per il suo lavoro sulla storica serie Wing Commander negli anni '90.
Star Citizen è stato presentato ufficialmente lo stesso anno di nascita dello studio, diventando rapidamente uno dei titoli più attesi dagli amanti della fantascienza grazie alla sua ambiziosità. Attualmente è giocabile, ma molti si chiedono quando arriverà effettivamente la versione 1.0.
Solo nel 2025, Star Citizen avrebbe raccolto più di 120 milioni di dollari, rendendolo un anno straordinario per Cloud Imperium Games. Nei prossimi anni dovremmo saperne di più sulla pubblicazione di Star Citizen e di Squadron 42, il suo modulo single player. Con molta calma, comunque, visto che immaginiamo non ci sia grossa fretta di finirlo, considerato quanto riesce a incassare mentre è ancora in sviluppo.