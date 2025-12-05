1

Gamelife propone PS4 Slim e PS4 Pro usate a prezzi scontati acquistando un gioco

Da Gamelife ora è possibile acquistare PS4 Slim o PS4 Pro usate a partire da 139,99 euro acquistando un gioco nuovo o usato grazie a una nuova promozione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/12/2025
PS4 Slim e PS4 Pro

Se state pensando di entrare nel mondo dei videogiochi senza spendere una fortuna, o di recuperare qualche esclusiva PlayStation della passata generazione, la nuova promozione lanciata da Gamelife sulle console PS4 e PS4 Pro usate potrebbe fare al caso vostro.

Grazie all'iniziativa, da oggi potete portarvi a casa una PS4 Slim usata a partire da 139,99 euro oppure una più prestante PS4 Pro usata a 199,99 euro, semplicemente acquistando un gioco nuovo o usato.

I dettagli dell'offerta

Tra i titoli validi per la promozione troviamo anche esclusive PlayStation di spessore, come ad esepio Death Stranding, God of War (2018), Horizon Zero Dawn Complete Edition e Forbidden West, Marvel Spider-ManGran Turismo 7, giusto per citarne alcuni.

A sinistra PS4 Slim, a destra PS4 Pro
A sinistra PS4 Slim, a destra PS4 Pro

Se siete interessati potrete approfittare dell'iniziativa tramite il sito di Gamelife, a questo indirizzo. Una volta entrati nella pagina dedicata vi basta selezionare la console PS4 usata di vostro interesse e almeno un gioco tra quelli presenti nel catalogo. La promo si applica automaticamente una volta inseriti entrambi i prodotti nel carrello. In alternativa, l'iniziativa è valida anche presso i punti vendita Gamelife.

Segnaliamo anche che sono iniziate le offerte del Calendario dell'Avvento di Gamelife: fino a Natale ogni giorno troverete nuovi sconti su giochi, console, accessori e molto altro ancora.

