Parte il Calendario dell'Avvento di Gamelife con sconti su Clair Obscur, FC 26, collezionabili e altro

Vi rimandiamo alla pagina ufficiale sulle promo di oggi di Gamelife, che fornisce una panoramica sugli sconti che sono disponibili per questa prima giornata del calendario dell'avvento: gli sconti di oggi sono disponibili per il primo dicembre , fino al termine della giornata.

Inizia con oggi l'avvicinamento al Natale, con il primo dei 24 giorni in cui Gamelife proporrà una serie di sconti e promozioni per tutti, validi online e presso i negozi della catena, in un appuntamento quotidiano nel quale troveremo di volta in volta delle offerte di notevole interesse.

Ci avviciniamo al Natale e anche quest'anno torna quella che è diventata una vera e propria tradizione annuale, con il calendario dell'avvento di Gamelife che propone una grande quantità di sconti su videogiochi, collezionabili e altri prodotti nella sua prima giornata .

Una panoramica sulle offerte nelle varie categorie

Partiamo dunque dagli sconti sui videogiochi, con una serie di promo davvero interessanti per oggi tra le quali segnaliamo la presenza di EA Sports FC 26, Clair Obscur: Expedition 33 al prezzo di 34,99€ ed Elden Ring Nightreign a 39,99€, oltre a Dragon Ball: Sparking! Zero a 42,99€.

Notevoli anche le promo sugli oggetti collezionabili, come vari Funko Pop! con prezzi che variano da 7,99 a 9,99 sui personaggi singoli come Astro Bot, Undici, Rumi, vari Pokémon e tanti altri. Vi consigliamo di dare un'occhiata alla sezione dedicata del sito di Gamelife per farvi un'idea, vista la quantità di prodotti disponibili.

Varie offerte sono poi disponibili per quanto riguarda gli accessori sul fronte mobile, con un 30% di sconto su vari prodotti selezionati, a seconda però dei punti vendita, per cui vi rimandiamo alla mappa dedicata.

Se siete alla ricerca di potenziali regali, si può andare più nello specifico effettuando ricerche tematiche: la sezione dei party game può offrire degli spunti interessanti, mischiando videogiochi come Nintendo Switch Sports (a 39,99€) con giochi da tavolo e di società come La Ruota della Fortuna (39,99€) ed Exploding Kittens (22,98€).

Sul fronte Cinema e Serie TV troviamo gadget immancabili per gli appassionati come la lampada di Stranger Things (29,99€), la capsule series dedicata alla serie di Fratelli Duffer su Netflix (15,99€) e numerosi gadget fra tazze e riproduzioni in piccolo di titoli particolarmente popolari.

Se siete appassionati di costruzioni, a questo indirizzo trovate veramente un sacco di soluzioni diverse: il LEGO Game Boy (59,99€), La Capanna del Villaggio di LEGO One Piece (29,99€) e la Going Merry dalla stessa serie (129,99€), ma le soluzioni sono veramente tantissime in questo settore.

Se siete Pro Gamer, o alla ricerca di regali per persone che rientrino in questa definizione, potete dare un'occhiata a questa pagina, piena di console e accessori vari per i giocatori più intransigenti: troviamo ad esempio il Volante Racing Wheel Apex per PlayStation e PC a 99,99€, il controller Backbone One a 95,99€ e la tastiera meccanica Trust GXT 868 Wireless a 63,95€.

Se avete bisogno di una sorta di possibile guida all'ampio catalogo, la sezione dei best seller offre una visione completa dei maggiori successi del momento, cosa che può aiutarvi a scegliere il regalo ideale per Natale sfruttando gli sconti attualmente presenti oppure in arrivo con le prossime giornate del Calendario dell'Avvento di Gamelife.