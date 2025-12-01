Apple dichiara che il primo modello di iPhone SE del 2016 è ufficialmente considerato "obsoleto"

Secondo la politica di Apple, un prodotto viene classificato come obsoleto quando sono trascorsi 7 anni dal termine della sua distribuzione commerciale . Nel caso di iPhone SE, la produzione si era fermata nel settembre 2018, permettendo al dispositivo di superare solo di recente la soglia dei sette anni.

Apple ha ufficialmente inserito l'iPhone SE di prima generazione nella lista dei prodotti obsoleti , segnando la fine definitiva del supporto per uno dei dispositivi più apprezzati dagli utenti che desideravano un iPhone compatto, potente e accessibile. L'annuncio, diffuso oggi, conferma che il modello del 2016 non è più idoneo a riparazioni, sostituzioni di batteria o qualsiasi altro servizio presso gli Apple Store e i centri di assistenza autorizzati in tutto il mondo.

Era dotato di Touch ID, una fotocamera di qualità per l'epoca e un formato compatto che conquistò immediatamente una vasta fetta di pubblico . Al lancio, l'ex responsabile marketing di Apple, Phil Schiller, dichiarò: "Chiunque desideri un telefono più piccolo amerà iPhone SE". Una frase poi confermata dal successo del dispositivo .

Presentato nel marzo 2016, il primo iPhone SE univa il design familiare dell'iPhone 5s , con il suo telaio in alluminio e vetro, bordi smussati e display da 4 pollici, con la potenza del chip A9 , lo stesso motore utilizzato negli iPhone 6s.

Apple ha dato due seguiti al modello del 2016 di iPhone SE

Negli anni successivi Apple ha proposto due aggiornamenti della linea: l'iPhone SE di seconda generazione nel 2020 e l'iPhone SE di terza generazione nel 2022, entrambi caratterizzati da un design più moderno, mutuato dall'iPhone 8 e dotati di chip più avanzati.

Tuttavia, a febbraio 2025, Apple ha deciso di interrompere completamente la serie SE, lasciando spazio all'iPhone 16e come erede nel segmento entry-level. L'obsolescenza del primo iPhone SE segna dunque la fine di un'era: un dispositivo che, pur piccolo, ha avuto un impatto significativo nell'ecosistema dell'azienda di Cupertino.