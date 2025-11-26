L’iPhone pieghevole introdurrà tre novità specifiche tra fotocamera, display e batteria

Nuovi elementi chiave per l’iPhone Fold

Prima di tutto, secondo quanto riportato da JP Morgan, il pieghevole sarà dotato di una fotocamera da 24 MP sotto il display, integrata precisamente nel display interno. Vi abbiamo già parlato di questa possibilità e, se ciò dovesse concretizzarsi superando alcuni ostacoli tecnici, si tratterebbe di un buon passo avanti, dato che gli attuali pieghevoli Android sfruttano fotocamere sotto lo schermo da 4 o 8 MP. Abbiamo infatti accennato le possibili difficoltà tecniche di una novità simile: quando si scatta una foto, i pixel sopra il sensore si spengono per lasciar passare la luce.

È qui che entra in gioco la qualità dell'immagine, compromessa nella maggior parte dei casi: poiché la luce deve attraversare lo strato del display per raggiungere il sensore, la foto risulta meno nitida e leggermente "sporca". Se Apple dovesse riuscire a trovare il giusto compromesso, si tratterebbe quindi di una novità molto importante.

Si parla per la prima volta, inoltre, di un display senza pieghe, il primo smartphone ad adottare una novità simile. Apple ha lavorato intensamente alla cerniera, in modo da ridurre al minimo questo aspetto. La collaborazione con Apple, Shin Zu Shing e Amphenol avrebbe portato alla creazione di un meccanismo in grado di evitare proprio la classica piega al centro del pannello, presente su tutti gli altri pieghevoli. Si presume sia stata utilizzata una cerniera in metallo liquido ad alta resistenza, un materiale pensato per sopportare migliaia di aperture e chiusure.