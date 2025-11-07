L’iPhone pieghevole potrebbe integrare una fotocamera da 24 MP sotto il display

Il futuro dispositivo pieghevole di Apple potrebbe introdurre una novità molto interessante: una fotocamera sotto il display. Finora, questi sensori hanno mostrato diversi limiti, in particolare una qualità dell'immagine inferiore rispetto ai sensori tradizionali. Tuttavia, se Apple riuscisse a superare questa sfida tecnica e a trovare il giusto equilibrio tra innovazione e qualità d'immagine, compirebbe un passo avanti significativo nel mondo degli smartphone.

Come potrebbe essere il comparto fotografico

Le informazioni sono state riportate da Max Weinbach su X: secondo un documento che proviene dalle stime interne di JP Morgan, Apple potrebbe integrare una fotocamera da 24 MP sotto il display interno. Sembra anche che il display frontale sarà dotato della consueta fotocamera selfie, anch'essa da 24 MP, mentre le fotocamere posteriori dovrebbero essere da 48 MP wide e ultrawide. Tuttavia, non sarà presente il supporto al Face ID - un chiaro segnale di possibili limiti tecnici, a meno che Apple non abbia scelto soluzioni alternative di riconoscimento.

Come vi abbiamo detto prima, l'introduzione di una fotocamera nascosta sotto il display permetterebbe di eliminare isole o notch visibili, a favore quindi di un display completamente uniforme. La fotocamera è infatti nascosta sotto i pixel del display: quando si scatta una foto, i pixel sopra il sensore si spengono per lasciare passare la luce. Ed è qui che entra in gioco la qualità dell'immagine: poiché la luce deve attraversare lo strato del display per raggiungere il sensore, la foto risulta meno nitida e leggermente "sporca".