Le prime immagini dal set del film di Resident Evil trasformano Praga in un'inedita Raccoon City innevata

Per il resto, ci sono alcuni particolari che emergono e risultano molto interessanti, sebbene non vi siano attori né scene effettivamente in corso nelle foto, dunque tutto rimane relegato al livello scenografico.

Le riprese si svolgono a Praga, e le foto scattate, visibili qui sotto, ci mostrano la capitale della Repubblica Ceca trasformata in una Raccoon City innevata , che sarà dunque lo scenario del nuovo adattamento cinematografico del celebre survival horror di Capcom.

Sono iniziate le riprese del nuovo film di Resident Evil , una produzione che si preannuncia decisamente interessante anche grazie alla presenza di un regista di notevole spessore come Zach Gregger alla guida del progetto, e le prime immagini dal set emergono online.

Prima volta con la neve?

Possiamo vedere una macchina della polizia dell'RPD, ovvero il dipartimento di polizia di Raccoon City, elemento ormai simbolico dell'intera serie, oltre ad alcuni scorci in cui la città ceca può effettivamente ricordare quella del gioco.



Oltre a macchine bruciate che probabilmente serviranno per dare il tono apocalittico allo scenario, la mappa di Raccoon City visibili in una delle foto è un rimando diretto ai videogiochi, che i fan sapranno apprezzare.

Da notare il fatto che lo scenario sembra essere in questo caso invernale con la neve che copre la città, ed è una scelta piuttosto inusuale per rappresentare Resident Evil, considerando che, al di là di alcune parti di Resident Evil Code: Veronica e di Resident Evil Village, i capitoli non hanno particolari caratterizzazioni invernali, men che meno quelli ambientati a Raccoon City.

Potrebbe essere un tocco voluto dal regista, autore peraltro di Barbarian e di Weapons, in attesa di scoprire qualcosa di più sul film in produzione.

Nei giorni scorsi abbiamo saputo il nome di altre star che si sono aggiunte al cast del film e abbiamo saputo che il regista ha giocato per migliaia di ore alla serie.