Il regista del nuovo film di Resident Evil ha giocato per migliaia di ore alla serie, ma non ha visto i film

Zach Cregger, il regista del nuovo film di Resident Evil, è un grande fan della serie videoludica, ma non ha visto i film ufficiali.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/09/2025
Lo zombi di copertina del primo Resident Evil

Chissà cosa ha spinto Zach Cregger a passare dallo scrivere commedie come The Whitest Kids U' Know a dirigere horror come "Barbarian", "Weapons" e ora il prossimo film di Resident Evil. Parlando di quest'ultimo con il canale YouTube Duble Toasted, Cregger ha dichiarato di essere un grandissimo fan della serie di Capcom, ma di non aver visto i film ufficiali.

Giochi sì, film no

Più precisamente, Cregger ha detto di aver "giocato non so quante migliaia e migliaia di ore a Resident Evil" e di avere intenzione di fare un film che "probabilmente vive più nel mondo del 2 e del 3, ma direi che è più vicino ai toni del 4."

Tuttavia, non ha saputo dire a quale dei film esistenti assomiglierà, semplicemente perché non li ha visti. "Non ho mai visto un film di Resident Evil", ha detto, "e quindi, immagino che se ci sono persone là fuori che sono fan sfegatati del franchise cinematografico, probabilmente non sono preparati a quello che farò. Ma penso che i fan dei videogiochi saranno probabilmente entusiasti."

In effetti non si è perso moltissimo. Magari avrebbe potuto vederli per capire cosa non fare, considerando che per la maggior parte sono considerati dimenticabilissimi.

Speriamo che il film di Cregger sia quello giusto. Non che manchino bei film di zombi al cinema, ma uno con il nome Resident Evil sarebbe un'altra cosa per i fan.

#Cinema
