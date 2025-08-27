Resident Evil Requiem: tra tensione e azione, cosa ci ha svelato il director alla Gamescom

Un'intervista dedicata a un titolo atteso non è mai facile, ma le cose si complicano ancora di più quando quel titolo è stato a malapena svelato. Certo, Resident Evil Requiem ha una data d'uscita, una demo giocabile e vari trailer, ma tutto quello che è stato mostrato del gioco appartiene al suo prologo e ogni altro elemento rimane un mistero. Personaggi aggiuntivi? Evoluzioni del gameplay? Struttura della campagna? Nulla di tutto questo è stato delineato: ciò che sappiamo è che si svolgerà prevalentemente in una Raccoon City distrutta e che Grace, la nuova protagonista, non è una combattente addestrata. Quando abbiamo avuto l'occasione a Colonia di intervistare il director del gioco, Koshi Nakanishi, ci siamo rimboccati le maniche per carpire quante più informazioni possibili, nella consapevolezza che davvero di rado gli sviluppatori giapponesi confermano le indiscrezioni o rivelano cose ancora non pubbliche. E invece, nonostante gli enormi successi su cui ha messo il nome (è pur sempre anche il director di Resident Evil 7, per certi versi il gioco della "ripartenza" di Capcom), Nakanishi si è rivelato un uomo gentile e ben disposto, che ci ha svelato parecchie informazioni interessanti sulla sua ultima opera con il sorriso.

Tensione e catarsi La nostra prima curiosità era legata all'atmosfera estremamente horror. Il prologo di Resident Evil Requiem colpisce duro in tal senso e già Resident Evil 7, l'altra opera del director, spingeva l'acceleratore sulla paura rispetto a molti degli altri capitoli. Nonostante la demo di Grace faccia pensare il contrario, però, sembra che il nuovo capitolo avrà una struttura più bilanciata. Sì, il prologo è terrificante, ma ovviamente il nuovo Resident Evil non sarà tutto così. Nakanishi ci ha svelato che vi saranno momenti più action e che l'intento è creare picchi di tensione alternandoli a fasi più calme "Sì, la direzione dell'elemento horror è influenzata in parte dalla mia esperienza con Resident Evil 7, come hai notato" ci ha spiegato Nakanishi, "ma Resident Evil 7 era spaventoso per tutto il gioco, forse persino troppo per alcune persone. Ci saranno altre scene come quella che hai giocato, molto inquietanti, ma vogliamo creare una curva di tensione e sfogo". A quel punto il director ha confermato che nel gioco ci saranno scene più action e legate alla risoluzione dei puzzle, alternate a necessari momenti di riposo. L'obiettivo, a quanto pare, è creare una sorta di onda delle emozioni con picchi altissimi e terrificanti e momenti più classici e tranquilli, per una progressione più equilibrata. "Mi sono messo alla prova, con il mio team, per rendere ancor più estremo il ciclo di sfogo e tensione, o meglio di tensione e catarsi. Voglio che il passaggio tra un ciclo e l'altro sia molto estremo, e che l'esperienza sia diversa non solo da Resident Evil 7 ma anche dagli altri titoli numerati recenti", ha svelato il director. A questo punto, incuriositi dalle risposte legate alla gestione dell'elemento horror, abbiamo cercato di andare più a fondo sulle parti tecniche e strutturali. Siamo partiti dalla megera, il temibile mostro della demo di Grace, per capire se la sua intelligenza artificiale perfezionata rispetto agli stalker dei giochi precedenti rappresentasse una base per qualcos'altro. D'altro canto si tratta di una secca evoluzione rispetto a Mr. X e, nonostante segua degli schemi leggibili, vanta una reattività maggiore al punto da poter interagire con gli oggetti nella mappa. La spiegazione in realtà si è rivelata più semplice del previsto: "non è disegnata per essere un nemico particolarmente intelligente" ci ha precisato il nostro interlocutore, "ma volevo che i suoi movimenti non fossero completamente scriptati, così da risultare più imprevedibile per i giocatori. Le abbiamo dato un ventaglio dinamico di movimenti e azioni che può risultare inaspettato e crediamo ciò la renda ancor più spaventosa". La megera segue schemi prevedibili, ma ha un'IA molto evoluta che le permette di interagire con l'ambiente circostante. Verrà usata anche per altri mostri nel gioco? C'è, a ogni modo, una notevole cura per il design generale. Specie per quanto riguarda l'alternarsi della prima e della terza persona. Il director ci ha infatti spiegato che, per fare in modo che entrambe le esperienze abbiano senso, molto è stato fatto per aumentare l'impatto di ognuna ed è anche per questo motivo che in terza persona - una prospettiva che risulta per molti meno inquietante della prima - Grace inciampa, ha difficoltà di movimento, ansima e mostra tutto il suo terrore. Certo, nel gioco vi sono prospettive "consigliate" per le singole scene e quella giocata è ancor più angosciante in prima persona, ma se avessero deciso di rendere le animazioni di caduta anche in quel caso i movimenti della telecamera sarebbero risultati problematici, pertanto sono stati fatti altri interventi di design qua e là per perfezionare il tutto (pare che la megera si muova più rapidamente in prima persona, dato che con quella visuale Grace non inciampa, un espediente piuttosto brillante). È chiaro comunque come l'intento non sia forzare i giocatori verso l'una o l'altra prospettiva: tutto è calcolato per rendere l'esperienza godibile indipendentemente dalla scelta fatta.